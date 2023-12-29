Туристы застряли в аэропорту Дубая из-за сломавшегося колеса у самолёта "Аэрофлота" Пассажиры "Аэрофлота" больше суток не могут улететь из ОАЭ в Москву 29 декабря, 15:00 Пассажиры рейса "Аэрофлота" Дубай – Москва не могут вылететь из ОАЭ. Обложка © t.me / Mash

Пассажиры рейса "Аэрофлота" Дубай – Москва больше суток находятся в ОАЭ, потому что у самолёта сломалось колесо и вылет откладывался уже несколько раз. О случившемся пишет Mash и публикует видео, снятое очевидцем.

Пассажиры рейса "Аэрофлота" Дубай – Москва не могут вылететь из ОАЭ. Видео © t.me / Mash

В Москву самолёт должен был отправиться ещё вчера в 16:35, но его задержали до 19:30. Затем пассажиров пустили на борт, но после пятичасового ожидания вновь вернули в аэропорт. В компании объяснили неудобства сломавшимся у лайнера колесом. Однако гостиницу и питание людям предоставили только под утро. Большинство так и провело ночь на чемоданах.

Сегодня пассажирам пообещали вылет в Москву в 17:00, но затем вновь рейс был отложен на 45 минут. По словам очевидцев, перевозчик пообещал выполнить перелёт на другом лайнере, однако пока никакой ясности нет.

Ранее сообщалось, что у самолёта авиакомпании UTair ("ЮТэйр") во время перелёта по рейсу Москва – Когалым отказал один из двигателей. Борт запросил вынужденную посадку в Сургуте. В момент ЧП на борту находились 96 пассажиров, никто не пострадал. Авиакомпания доставила всех на автобусе в Когалым. Теперь Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту на предмет исполнения требований воздушного законодательства.

Авторы Татьяна Миссуми