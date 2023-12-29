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29 декабря, 12:33

У самолёта UTair во время полёта отказал двигатель

Самолёт UTair из Москвы в Когалым экстренно сел в Сургуте из-за отказа двигателя

У самолёта авиакомпании UTair ("ЮТэйр") во время перелёта по рейсу Москва – Когалым отказал один из двигателей. Борт запросил вынужденную посадку в Сургуте, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"29 декабря при выполнении рейса UT445 авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Москва – Когалым на воздушном судне произошло срабатывание сигнализации об отказе правого двигателя самолёта. Экипажем воздушного судна принято решение о выполнении незапланированной посадки в аэропорту Сургута. Воздушное судно произвело посадку в аэропорту в 07:15 (05:15)", — уточнили в ведомстве.

В момент ЧП на борту находились 96 пассажиров, никто не пострадал. Авиакомпания доставила всех на автобусе в Когалым. Теперь Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту на предмет исполнения требований воздушного законодательства.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что санитарный борт выкатился за пределы ВПП на Камчатке из-за свежевыпавшего снега. Воздушное судно, принадлежащее компании АО "Камчатское авиационное предприятие", выполняло санитарный рейс из населённого пункта Елизово в посёлок Оссора.

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Андрей Бражников
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