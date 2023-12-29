У самолёта UTair во время полёта отказал двигатель

У самолёта авиакомпании UTair ("ЮТэйр") во время перелёта по рейсу Москва – Когалым отказал один из двигателей. Борт запросил вынужденную посадку в Сургуте, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"29 декабря при выполнении рейса UT445 авиакомпании "ЮТэйр" по маршруту Москва – Когалым на воздушном судне произошло срабатывание сигнализации об отказе правого двигателя самолёта. Экипажем воздушного судна принято решение о выполнении незапланированной посадки в аэропорту Сургута. Воздушное судно произвело посадку в аэропорту в 07:15 (05:15)", — уточнили в ведомстве.

В момент ЧП на борту находились 96 пассажиров, никто не пострадал. Авиакомпания доставила всех на автобусе в Когалым. Теперь Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту на предмет исполнения требований воздушного законодательства.