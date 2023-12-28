Самолёт Ан-24 промахнулся мимо взлётной полосы и сел на реку в Якутии

Пассажирский самолёт Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту Якутска. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

"При выполнении рейса ЯП217 по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск воздушное судно Ан-24 произвело посадку вне взлётно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа", — рассказали в оперштабе.

В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно повреждений также не получило. По данному факту территориальное управление Росавиации проводит проверку. По предварительным данным, самолёт приземлился на замёрзшую реку.