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28 декабря, 02:24

Самолёт Ан-24 промахнулся мимо взлётной полосы и сел на реку в Якутии

Пассажирский самолёт Ан-24 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска

Самолёт Ан-24 промахнулся мимо взлётной полосы и сел на реку в Якутии. Обложка © t.me / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолёт Ан-24 промахнулся мимо взлётной полосы и сел на реку в Якутии. Обложка © t.me / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Пассажирский самолёт Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту Якутска. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

"При выполнении рейса ЯП217 по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск воздушное судно Ан-24 произвело посадку вне взлётно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа", — рассказали в оперштабе.

В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно повреждений также не получило. По данному факту территориальное управление Росавиации проводит проверку. По предварительным данным, самолёт приземлился на замёрзшую реку.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что санитарный борт выкатился за пределы ВПП на Камчатке из-за свежевыпавшего снега. Воздушное судно, принадлежащее компании АО "Камчатское авиационное предприятие", выполняло санитарный рейс из населённого пункта Елизово в посёлок Оссора.

Оксана Попова
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