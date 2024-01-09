Авиакомпания United Airlines нашла на самолётах Boeing 737 MAX незатянутые болты

В ходе обследования специалисты американской авиакомпании United Airlines нашли на эксплуатируемых самолётах Boeing 737 MAX незатянутые болты на дверях, пишет ТАСС со ссылкой на заявление, предоставленное пресс-службой компании.

"После начала предварительных инспекций в субботу мы зафиксировали случаи (неполадок. — Прим. Лайфа), вероятно, связанные с проблемами при установке дверей, например, обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть", — указано в заявлении.

По данным United Airlines, около 200 рейсов были отменены 8 января из-за запрета на полёты данного типа воздушных судов.