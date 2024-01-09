Авиакомпания United Airlines нашла на самолётах Boeing 737 MAX незатянутые болты
В ходе обследования специалисты американской авиакомпании United Airlines нашли на эксплуатируемых самолётах Boeing 737 MAX незатянутые болты на дверях, пишет ТАСС со ссылкой на заявление, предоставленное пресс-службой компании.
"После начала предварительных инспекций в субботу мы зафиксировали случаи (неполадок. — Прим. Лайфа), вероятно, связанные с проблемами при установке дверей, например, обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть", — указано в заявлении.
По данным United Airlines, около 200 рейсов были отменены 8 января из-за запрета на полёты данного типа воздушных судов.
Ранее агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) приказало приостановить эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX 9 из-за ЧП с отвалившимся у пассажирского лайнера Alaska Airlines фюзеляжем прямо во время полёта.
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