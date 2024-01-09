Регион

Уведомления отключены

9 января, 01:07

Авиакомпания United Airlines нашла на самолётах Boeing 737 MAX незатянутые болты

В ходе обследования специалисты американской авиакомпании United Airlines нашли на эксплуатируемых самолётах Boeing 737 MAX незатянутые болты на дверях, пишет ТАСС со ссылкой на заявление, предоставленное пресс-службой компании.

"После начала предварительных инспекций в субботу мы зафиксировали случаи (неполадок. — Прим. Лайфа), вероятно, связанные с проблемами при установке дверей, например, обнаружили болты, которые необходимо дополнительно затянуть", — указано в заявлении.

По данным United Airlines, около 200 рейсов были отменены 8 января из-за запрета на полёты данного типа воздушных судов.

Ранее агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) приказало приостановить эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX 9 из-за ЧП с отвалившимся у пассажирского лайнера Alaska Airlines фюзеляжем прямо во время полёта.

Дыра вместо иллюминатора и ветер: Пассажиры показали ад на борту самолёта, который начал разваливаться в небе
Дыра вместо иллюминатора и ветер: Пассажиры показали ад на борту самолёта, который начал разваливаться в небе
Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров