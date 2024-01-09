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9 января, 06:30

Выкатившийся за пределы ВПП в Норильске самолёт отбуксирован на стоянку

Boeing 737 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Boeing 737 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, выкатившийся за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в Норильске Красноярского края, доставили на стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Пострадавших нет.

"Пассажиры высажены штатно и доставлены в здание аэровокзала. В 07:10 мск <...> самолёт отбуксирован на стоянку", — рассказали в федеральном агентстве.

На борту самолёта находилось 176 человек, в том числе 168 пассажиров. Воздушную гавань уже открыли для обслуживания рейсов, задержек не произошло.

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Напомним, 9 января около 06:00 мск Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, выполнявший рейс из Красноярска, выкатился за пределы ВПП сразу после посадки. По предварительным данным, лайнер не получил повреждений. Транспортная прокуратура начала проверку.

Матвей Константинов
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