Выкатившийся за пределы ВПП в Норильске самолёт отбуксирован на стоянку

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, выкатившийся за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в Норильске Красноярского края, доставили на стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Пострадавших нет.

"Пассажиры высажены штатно и доставлены в здание аэровокзала. В 07:10 мск <...> самолёт отбуксирован на стоянку", — рассказали в федеральном агентстве.

На борту самолёта находилось 176 человек, в том числе 168 пассажиров. Воздушную гавань уже открыли для обслуживания рейсов, задержек не произошло.