Выкатившийся за пределы ВПП в Норильске самолёт отбуксирован на стоянку
Boeing 737 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, выкатившийся за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в Норильске Красноярского края, доставили на стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Пострадавших нет.
"Пассажиры высажены штатно и доставлены в здание аэровокзала. В 07:10 мск <...> самолёт отбуксирован на стоянку", — рассказали в федеральном агентстве.
На борту самолёта находилось 176 человек, в том числе 168 пассажиров. Воздушную гавань уже открыли для обслуживания рейсов, задержек не произошло.
Напомним, 9 января около 06:00 мск Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, выполнявший рейс из Красноярска, выкатился за пределы ВПП сразу после посадки. По предварительным данным, лайнер не получил повреждений. Транспортная прокуратура начала проверку.