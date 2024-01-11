Самолёт "Уральских авиалиний", севший в поле под Новосибирском, разберут на металлолом

Самолёт "Уральских авиалиний", который экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском в прошлом году, будет разобран на металлолом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По информации канала, такое решение было принято после проведения ряда исследований. Эксперты пришли к выводу, что следует прекратить попытки спасти воздушное судно, так как самолёт не предназначен для дальнейшей эксплуатации. Специалисты не будут пытаться поднять аэробус в воздух с поля, так как это финансово невыгодно. Самолёт распилят, достанут из него ценные технические детали и вывезут с поля возле села Убинское.