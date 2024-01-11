Самолёт "Уральских авиалиний", севший в поле под Новосибирском, разберут на металлолом
SHOT: Экстренно севший в пшеничном поле самолёт "Уральских авиалиний" распилят
Севший в поле самолёт "Уральских авиалиний". Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Самолёт "Уральских авиалиний", который экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском в прошлом году, будет разобран на металлолом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, такое решение было принято после проведения ряда исследований. Эксперты пришли к выводу, что следует прекратить попытки спасти воздушное судно, так как самолёт не предназначен для дальнейшей эксплуатации. Специалисты не будут пытаться поднять аэробус в воздух с поля, так как это финансово невыгодно. Самолёт распилят, достанут из него ценные технические детали и вывезут с поля возле села Убинское.
Напомним, что 12 сентября 2023 года Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы, после чего приняли решение садиться в Новосибирске, но сделали это раньше — прямо в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир, никто не пострадал. Специальная комиссия полагает, что ошибка пилотов при посадке в поле состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа зелёной гидросистемы.