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11 января, 06:07

Самолёт "Уральских авиалиний", севший в поле под Новосибирском, разберут на металлолом

SHOT: Экстренно севший в пшеничном поле самолёт "Уральских авиалиний" распилят

Севший в поле самолёт "Уральских авиалиний". Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Севший в поле самолёт "Уральских авиалиний". Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолёт "Уральских авиалиний", который экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском в прошлом году, будет разобран на металлолом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, такое решение было принято после проведения ряда исследований. Эксперты пришли к выводу, что следует прекратить попытки спасти воздушное судно, так как самолёт не предназначен для дальнейшей эксплуатации. Специалисты не будут пытаться поднять аэробус в воздух с поля, так как это финансово невыгодно. Самолёт распилят, достанут из него ценные технические детали и вывезут с поля возле села Убинское.

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Напомним, что 12 сентября 2023 года Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы, после чего приняли решение садиться в Новосибирске, но сделали это раньше — прямо в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир, никто не пострадал. Специальная комиссия полагает, что ошибка пилотов при посадке в поле состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа зелёной гидросистемы.

Ян Поланин
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