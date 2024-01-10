Самолёт "Уральских авиалиний" четвёртый час не может вылететь из Махачкалы
Самолёт Airbus A321 "Уральских авиалиний" уже четвёртый час не может вылететь из Махачкалы в Москву. По словам командира корабля, причина — поломка двигателя, сообщает Mash.
Самолёт Airbus A321 "Уральских авиалиний" уже четвёртый час не может вылететь из Махачкалы в Москву. Видео © Mash
Борт должен был вылететь в 15:00, потом в 17:00, а запустили в самолёт в 17:45, теперь неизвестно, когда всё же случится взлёт. Многие пассажиры отказывались лететь, но сначала их не выпускали. Сейчас около 15 желающих выпустили. Сотрудники авиационной безопасности проверяют самолёт на наличие посторонних предметов.
А ранее Лайф рассказывал о другом "авиапроисшествии", но более радостном. Так, в самолёте "Уральских авиалиний" рейсом Жуковский – Душанбе 10 января прямо в небе родился новый пассажир. У беременной женщины почти сразу после взлёта начались роды, на помощь ей бросились стюардесса Надежда Ивакина, которая в прошлом была фельдшером, и одна из пассажирок — медсестра по имени Мадина.
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