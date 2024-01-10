Самолёт "Уральских авиалиний" четвёртый час не может вылететь из Махачкалы

Самолёт Airbus A321 "Уральских авиалиний" уже четвёртый час не может вылететь из Махачкалы в Москву. По словам командира корабля, причина — поломка двигателя, сообщает Mash.

Самолёт Airbus A321 "Уральских авиалиний" уже четвёртый час не может вылететь из Махачкалы в Москву. Видео © Mash

Борт должен был вылететь в 15:00, потом в 17:00, а запустили в самолёт в 17:45, теперь неизвестно, когда всё же случится взлёт. Многие пассажиры отказывались лететь, но сначала их не выпускали. Сейчас около 15 желающих выпустили. Сотрудники авиационной безопасности проверяют самолёт на наличие посторонних предметов.