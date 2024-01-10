Регион

Уведомления отключены

10 января, 16:25

Самолёт "Уральских авиалиний" четвёртый час не может вылететь из Махачкалы

Самолёт Airbus A321 "Уральских авиалиний" уже четвёртый час не может вылететь из Махачкалы в Москву. По словам командира корабля, причина — поломка двигателя, сообщает Mash.

Самолёт Airbus A321 "Уральских авиалиний" уже четвёртый час не может вылететь из Махачкалы в Москву. Видео © Mash

Борт должен был вылететь в 15:00, потом в 17:00, а запустили в самолёт в 17:45, теперь неизвестно, когда всё же случится взлёт. Многие пассажиры отказывались лететь, но сначала их не выпускали. Сейчас около 15 желающих выпустили. Сотрудники авиационной безопасности проверяют самолёт на наличие посторонних предметов.

"Конфликтовать запрещено": Павел Мамаев открестился от дебоша на рейсе Москва – Дубай
"Конфликтовать запрещено": Павел Мамаев открестился от дебоша на рейсе Москва – Дубай

А ранее Лайф рассказывал о другом "авиапроисшествии", но более радостном. Так, в самолёте "Уральских авиалиний" рейсом Жуковский – Душанбе 10 января прямо в небе родился новый пассажир. У беременной женщины почти сразу после взлёта начались роды, на помощь ей бросились стюардесса Надежда Ивакина, которая в прошлом была фельдшером, и одна из пассажирок — медсестра по имени Мадина.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров