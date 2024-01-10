"Конфликтовать запрещено": Павел Мамаев открестился от дебоша на рейсе Москва – Дубай Павел Мамаев заявил, что скандал на рейсе Москва – Дубай не устраивал 10 января, 14:44 Павел Мамаев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Бывший футболист московского ЦСКА и "Краснодара" Павел Мамаев заявил, что не устраивал дебош на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai. По словам спортсмена, самолёт действительно задержали, но, когда он с семьёй решил покинуть борт, ему спокойно выдали коляску для ребёнка.

Павел Мамаев заявил, что скандал на рейсе Москва – Дубай не устраивал. Видео © Mash

Экс-футболист рассказал, что его самолёт экстренно затормозил во время движения по ВПП, а затем стало известно о переносе времени вылета. Мамаев с женой решили, что не станут дожидаться в аэропорту, а лучше поедут домой и купят новые билеты, поскольку их полуторагодовалый сын уснул и они не хотели его тревожить. А затем Павел якобы спокойно попросил отдать им коляску.

"Как можно конфликтовать на воздушном судне, если это категорически запрещено в любых ипостасях? Ребята абсолютно адекватно, видя, что наш ребёнок спит, попросили открыть багажное отделение и вынесли нам коляску. Мы взяли коляску и поехали домой", — заявил Мамаев в разговоре с Mash.

По словам Мамаева, конфликт из-за коляски закончился быстро и безболезненно для всех. Но, по информации Mash, звёздный пассажир ставил экипажу ультиматумы, его и супругу просили успокоиться и намекали на вызов полиции. На что Мамаев ответил, что ему всё равно.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший футболист "Краснодара" Павел Мамаев устроил дебош на рейсе авиакомпании Flydubai. При вылете из Москвы он якобы взбесился из-за отказа бортпроводников оперативно предоставить ему детскую коляску.

Авторы Александра Вишнякова