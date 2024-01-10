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Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай

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"Конфликтовать запрещено": Павел Мамаев открестился от дебоша на рейсе Москва – Дубай

Павел Мамаев заявил, что скандал на рейсе Москва – Дубай не устраивал

10 января, 14:44
Павел Мамаев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Павел Мамаев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Бывший футболист московского ЦСКА и "Краснодара" Павел Мамаев заявил, что не устраивал дебош на рейсе Москва – Дубай авиакомпании Flydubai. По словам спортсмена, самолёт действительно задержали, но, когда он с семьёй решил покинуть борт, ему спокойно выдали коляску для ребёнка.

Павел Мамаев заявил, что скандал на рейсе Москва – Дубай не устраивал. Видео © Mash

Экс-футболист рассказал, что его самолёт экстренно затормозил во время движения по ВПП, а затем стало известно о переносе времени вылета. Мамаев с женой решили, что не станут дожидаться в аэропорту, а лучше поедут домой и купят новые билеты, поскольку их полуторагодовалый сын уснул и они не хотели его тревожить. А затем Павел якобы спокойно попросил отдать им коляску.

"Как можно конфликтовать на воздушном судне, если это категорически запрещено в любых ипостасях? Ребята абсолютно адекватно, видя, что наш ребёнок спит, попросили открыть багажное отделение и вынесли нам коляску. Мы взяли коляску и поехали домой", — заявил Мамаев в разговоре с Mash.

По словам Мамаева, конфликт из-за коляски закончился быстро и безболезненно для всех. Но, по информации Mash, звёздный пассажир ставил экипажу ультиматумы, его и супругу просили успокоиться и намекали на вызов полиции. На что Мамаев ответил, что ему всё равно.

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Напомним, ранее сообщалось, что бывший футболист "Краснодара" Павел Мамаев устроил дебош на рейсе авиакомпании Flydubai. При вылете из Москвы он якобы взбесился из-за отказа бортпроводников оперативно предоставить ему детскую коляску.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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