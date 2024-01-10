Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва – Дубай
Фото © Сергей Киселев / Агентство "Москва"
Бывший футболист московского ЦСКА и "Краснодара" Павел Мамаев устроил дебош на рейсе авиакомпании Flydubai. По информации Mash, при вылете из Москвы он взбесился из-за отказа бортпроводников оперативно предоставить ему детскую коляску.
Мамаев со своей новой семьёй должен был вылетать из Внуково в Дубай сегодня в 4:45 утра, но после завершения посадки капитан корабля заявил, что в самолёте обнаружили техническую неисправность, из-за которой вылет перенесли на 23:30.
Когда люди стали выходить из салона, Павел заявил, что не покинет своё кресло, пока ему не отдадут коляску для ребёнка. К счастью для бортпроводников, экс-спортсмен лишь кричал и матерился — инцидент в столичной "Кофемании" повторять не стал.
В марте 2021 года Мамаев развёлся с женой Аланой, вместе с которой он воспитывал общую дочь Алису. А в январе 2022-го женился во второй раз — на Надежде Санько, с которой состоял в отношениях несколько месяцев. Летом того же года супруга родила ему сына. Мальчика назвали Тимофеем.
Напомним, осенью 2018-го Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также их знакомого Александра Протасовицкого арестовали за две драки. Футболистов приговорили к полутора годам и к году пяти месяцам тюрьмы. В 2019-м их отпустили по УДО.