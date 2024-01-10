В самолёте Уральских авиалиний прямо в небе родилась новая пассажирка

В самолёте Уральских авиалиний рейсом U6-2441 из московского аэропорта Жуковский в Душанбе 10 января прямо в небе родился новый пассажир. У беременной девушки почти сразу после взлёта начались роды, на помощь ей бросились стюардесса Надежда Ивакина, которая в прошлом была фельдшером, и одна из пассажирок — медсестра по имени Мадина, сообщает пресс-служба авиакомпании в telegram-канале.

"Она начала сильно кричать. Как оказалось, у пассажирки уже отошли воды и начались схватки. Роженицу оперативно устроили на ряд из трёх кресел, подготовили набор для родов. Как только начали оказывать помощь, головка была уже видна, и совсем скоро на свет появился ребёнок. Это случилось в 2:25 по времени Душанбе", — рассказала старший бортпроводник Анастасия Семёнова.

Малышка родилась уже в 2:55. О ситуации незамедлительно доложили командиру воздушного судна, но, поскольку роды прошли без осложнений, борт не стали экстренно сажать. В аэропорту Душанбе маму с ребёнком забрала скорая, а попутчики собрали для новорождённой "приданое": 55 тысяч рублей и 3 тысячи сомони.