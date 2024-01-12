Вертолёт ВМС США потерпел крушение у берегов Калифорнии

Вертолёт ВМС США потерпел крушение во время учебного полёта, рухнув в залив Сан-Диего. Причины падения устанавливаются, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота.

По информации агентства, инцидент произошёл накануне, 11 января, у берегов Калифорнии. Упал военный вертолёт MH-60R Seahawk. Члены экипажа не получили смертельных травм. Их доставили на берег для медосмотра.

"В связи с характером учений на месте находилась спасательная лодка", — говорится в сообщении.