Вертолёт ВМС США потерпел крушение у берегов Калифорнии
AP: Вертолёт ВМС США упал в залив Сан-Диего во время учебного полёта
Вертолёт ВМС США потерпел крушение во время учебного полёта, рухнув в залив Сан-Диего. Причины падения устанавливаются, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота.
По информации агентства, инцидент произошёл накануне, 11 января, у берегов Калифорнии. Упал военный вертолёт MH-60R Seahawk. Члены экипажа не получили смертельных травм. Их доставили на берег для медосмотра.
"В связи с характером учений на месте находилась спасательная лодка", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в Южной Корее во время тренировочного полёта разбился американский истребитель F-16. Пилот катапультировался, после чего был госпитализирован. Мирные жители не пострадали.
ТАСС / Zuma / Petty Officer 1st Class Kevin Fr