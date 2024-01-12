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12 января, 08:59

Вертолёт ВМС США потерпел крушение у берегов Калифорнии

AP: Вертолёт ВМС США упал в залив Сан-Диего во время учебного полёта

Вертолёт ВМС США потерпел крушение во время учебного полёта, рухнув в залив Сан-Диего. Причины падения устанавливаются, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота.

По информации агентства, инцидент произошёл накануне, 11 января, у берегов Калифорнии. Упал военный вертолёт MH-60R Seahawk. Члены экипажа не получили смертельных травм. Их доставили на берег для медосмотра.

"В связи с характером учений на месте находилась спасательная лодка", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что в Южной Корее во время тренировочного полёта разбился американский истребитель F-16. Пилот катапультировался, после чего был госпитализирован. Мирные жители не пострадали.

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ТАСС / Zuma / Petty Officer 1st Class Kevin Fr

Ян Поланин
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