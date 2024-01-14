В Ростовской области тысячи жителей остались без света из-за аварии

В Ростовской области в субботу, 13 января, около 21:30 произошло масштабное отключение электроэнергии, без света оказались десятки тысяч жителей. Глава Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил об аварии.

"Энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии в течение часа. Прошу горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам", — написал он в телеграм-канале.

По информации министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова, восстановить электроснабжение в полном объёме планировалось до 23:30 13 января. В настоящее время службы осуществляют мониторинг работы объектов коммунального комплекса и в случае необходимости задействуют резервные источники.