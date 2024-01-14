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13 января, 22:14

В Ростовской области тысячи жителей остались без света из-за аварии

В Ростовской области в субботу, 13 января, около 21:30 произошло масштабное отключение электроэнергии, без света оказались десятки тысяч жителей. Глава Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил об аварии.

"Энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии в течение часа. Прошу горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам", — написал он в телеграм-канале.

По информации министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова, восстановить электроснабжение в полном объёме планировалось до 23:30 13 января. В настоящее время службы осуществляют мониторинг работы объектов коммунального комплекса и в случае необходимости задействуют резервные источники.

Бастрыкин заинтересовался массовыми коммунальными авариями в Подмосковье
Бастрыкин заинтересовался массовыми коммунальными авариями в Подмосковье

Ранее коммунальная авария произошла в Липецке, оставив многоквартирные дома без отопления в мороз. К вечеру их количество возросло до 282, температура опустилась до почти минус 30 градусов.

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T.me / Минэнерго России

Лариса Сафронова
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