В Ростовской области тысячи жителей остались без света из-за аварии
В Ростовской области в субботу, 13 января, около 21:30 произошло масштабное отключение электроэнергии, без света оказались десятки тысяч жителей. Глава Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил об аварии.
"Энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии в течение часа. Прошу горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам", — написал он в телеграм-канале.
По информации министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова, восстановить электроснабжение в полном объёме планировалось до 23:30 13 января. В настоящее время службы осуществляют мониторинг работы объектов коммунального комплекса и в случае необходимости задействуют резервные источники.
Ранее коммунальная авария произошла в Липецке, оставив многоквартирные дома без отопления в мороз. К вечеру их количество возросло до 282, температура опустилась до почти минус 30 градусов.
T.me / Минэнерго России