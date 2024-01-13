В Липецке число оставшихся без тепла домов выросло до 282

В Липецке число домов, оставшихся без отопления из-за аварии на теплосети энергетической компании "Квадра", выросло до 282. Об этом сообщила мэр города Евгения Уваркина. Она отметила, что с самого утра в городе задействовано 19 единиц спецтехники и 50 специалистов аварийных бригад.

"В связи с тем что не удалось понизить давление, специалисты АО "Квадра" перешли на другую задвижку. Таким образом временно пришлось увеличить периметр отключений. Без отопления и горячей воды сейчас осталось 282 дома. Управляющие компании, чтобы не допустить размораживания системы, приступили к сливу теплоносителей внутридомовых сетей", — написала Уваркина в телеграм-канале.

Мэр добавила, что для местных жителей оборудовано девять пунктов временного размещения. Все они находятся в школах и домах культуры. В области установлен режим повышенной готовности, жителям обещают оказать помощь. Сейчас в Липецке около 29 градусов мороза.