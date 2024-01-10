Во Владивостоке более трёх тысяч человек остались без тепла из-за аварии

Во Владивостоке произошла авария в сети теплоснабжения, в результате чего без тепла остались более трёх тысяч жителей 18 многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Установлено, что около 21 часа 9 января 2024 года произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома № 41 на улице Калинина во Владивостоке", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в настоящее время специалисты занимаются ремонтно-восстановительными работами. Работы поставлены на контроль региональной прокуратуры.