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10 января, 06:55

Во Владивостоке более трёх тысяч человек остались без тепла из-за аварии

Авария в сети теплоснабжения во Владивостоке. Обложка © t.me / Прокуратура Приморского края

Авария в сети теплоснабжения во Владивостоке. Обложка © t.me / Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке произошла авария в сети теплоснабжения, в результате чего без тепла остались более трёх тысяч жителей 18 многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Установлено, что около 21 часа 9 января 2024 года произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома № 41 на улице Калинина во Владивостоке", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в настоящее время специалисты занимаются ремонтно-восстановительными работами. Работы поставлены на контроль региональной прокуратуры.

В пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) объяснили, что из-за аварии была ограничена не подача тепла, а подача горячей воды. Некоторые из повреждений уже устранены. К настоящему моменту подача теплоносителя восстановлена в жилых домах по улицам Борисенко, Новожилова, Уборевича, Фонтанной, Семёновской, а также на Океанском проспекте и в Краснознамённом переулке. Продолжаются ремонтные работы на улицах Тополёвой, Матросской и Баляева.

В Находке более шести тысяч человек остались без тепла из-за аварии
В Находке более шести тысяч человек остались без тепла из-за аварии

Как писал Лайф, 5 января более 20 тысяч жителей Подольска остались без тепла во время аномальных морозов, причиной тому послужила авария на теплотрассе. В городе был введён режим ЧС локального характера. Власти региона обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. 7 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о запуске второго котла, после чего в дома наконец начали возвращаться горячая вода и тепло.

Ян Поланин
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