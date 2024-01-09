В Находке более шести тысяч человек остались без тепла из-за аварии
Из-за аварии на сетях в городе Находке Приморского края без теплоснабжения остались жители 88 многоквартирных домов. Речь идёт о более шести тысячах граждан, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"9 января 2024 года в результате порыва питательной линии экономайзера на котельной № 2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на ул. Верхне-Морской, Гагарина, Находкинском проспекте, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Всего без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, в настоящее время сотрудники "Примтеплоэнерго" проводят ремонтно-восстановительные работы. Фактическое устранение аварии и восстановление теплоснабжения поставлено на контроль в Прокуратуре Находки. Сейчас в городе температура воздуха составляет примерно минус четыре градуса.
Как писал Лайф, 5 января более 20 тысяч жителей Подольска остались без тепла во время аномальных морозов, причиной тому послужила авария на теплотрассе. В городе был введён режим ЧС локального характера. Власти региона обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. 7 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о запуске второго котла, после чего в дома наконец начали возвращаться горячая вода и тепло.