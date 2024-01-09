В Находке более шести тысяч человек остались без тепла из-за аварии

Из-за аварии на сетях в городе Находке Приморского края без теплоснабжения остались жители 88 многоквартирных домов. Речь идёт о более шести тысячах граждан, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"9 января 2024 года в результате порыва питательной линии экономайзера на котельной № 2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на ул. Верхне-Морской, Гагарина, Находкинском проспекте, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. Всего без коммунальной услуги остаются более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для несовершеннолетних", — говорится в сообщении.