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13 января, 10:30

Более 60 домов в Липецке остались без отопления в мороз из-за аварии на теплосети

В Липецке 64 многоквартирных дома остались без отопления из-за аварии

В Липецке произошла авария на теплосети. Обложка © t.me / Евгения Уваркина

В Липецке произошла авария на теплосети. Обложка © t.me / Евгения Уваркина

В Липецке 64 многоквартирных дома остались без отопления в мороз из-за аварии на теплосети энергетической компании "Квадра". Об этом в телеграм-канале сообщила мэр города Евгения Уваркина.

"Ночью был зафиксирован повышенный расход на теплосети, утром обнаружили порыв на улице Барышева. Под отключение попали 64 дома. Когда "Квадра" приступила к переключению системы, произошло ещё два порыва. Они не добавили количество отключённых многоквартирных домов", — отметила Уваркина.

Глава Липецка подчеркнула, что над восстановлением отопления трудятся десять бригад. К 15:00 специалисты планируют закончить дренажные работы, после чего перейдут к ремонтным. Сейчас в Липецке около 18 градусов мороза.

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Ранее Лайф сообщал, что авария на сети теплоснабжения произошла во Владивостоке. Без отопления остались более трёх тысяч жителей.

Юрий Лысенко
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