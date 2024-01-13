Более 60 домов в Липецке остались без отопления в мороз из-за аварии на теплосети

В Липецке 64 многоквартирных дома остались без отопления в мороз из-за аварии на теплосети энергетической компании "Квадра". Об этом в телеграм-канале сообщила мэр города Евгения Уваркина.

"Ночью был зафиксирован повышенный расход на теплосети, утром обнаружили порыв на улице Барышева. Под отключение попали 64 дома. Когда "Квадра" приступила к переключению системы, произошло ещё два порыва. Они не добавили количество отключённых многоквартирных домов", — отметила Уваркина.

Глава Липецка подчеркнула, что над восстановлением отопления трудятся десять бригад. К 15:00 специалисты планируют закончить дренажные работы, после чего перейдут к ремонтным. Сейчас в Липецке около 18 градусов мороза.