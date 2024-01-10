Юрист объяснил, как вернуть деньги при отключении тепла и горячей воды

При отключении тепла и горячего водоснабжения можно потребовать перерасчёт. Об этом россиянам напомнил юрист Пётр Гусятников.

По его словам, подобные отключения являются нарушением правил. Жители, которым пообещали автоматический перерасчёт, имеют право обратиться за ним самостоятельно. Основанием для этого могут стать температура ниже нормы (в помещениях — +18 градусов, в угловых комнатах — +20 градусов) и нарушение норм отключения (за месяц отключать отопление могут не более чем на сутки).

Жильцам необходимо зафиксировать низкую температуру в помещении, а также отсутствие горячей воды совместно с работниками управляющей компании, после чего нужно составить акт. Гусятников предупреждает, что перерасчёт невозможен в квартирах, где установлены индивидуальные счётчики тепла и воды, так как оплата осуществляется по фактическому потреблению.