Юрист объяснил, как вернуть деньги при отключении тепла и горячей воды
Юрист Гусятников: При отключении тепла можно обратиться за перерасчётом
При отключении тепла и горячего водоснабжения можно потребовать перерасчёт. Об этом россиянам напомнил юрист Пётр Гусятников.
По его словам, подобные отключения являются нарушением правил. Жители, которым пообещали автоматический перерасчёт, имеют право обратиться за ним самостоятельно. Основанием для этого могут стать температура ниже нормы (в помещениях — +18 градусов, в угловых комнатах — +20 градусов) и нарушение норм отключения (за месяц отключать отопление могут не более чем на сутки).
Жильцам необходимо зафиксировать низкую температуру в помещении, а также отсутствие горячей воды совместно с работниками управляющей компании, после чего нужно составить акт. Гусятников предупреждает, что перерасчёт невозможен в квартирах, где установлены индивидуальные счётчики тепла и воды, так как оплата осуществляется по фактическому потреблению.
"Если, несмотря на верно составленные документы, УК отказывается делать перерасчёт, то гражданин имеет право обратиться в территориальную жилинспекцию и в суд. Кроме самого перерасчёта, в суде можно потребовать штраф в размере 50 процентов от суммы взыскания", — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners в интервью агентству "Прайм".
Напомним, что массовые отключения света, воды и тепла произошли в ряде регионов России за последние дни. Так, самая серьёзная ситуация была в подмосковном Подольске. Напомним, там 5 января более 20 тысяч жителей остались без отопления на фоне аномальных морозов. Причиной инцидента стала авария на теплотрассе. Позднее власти области обвинили в коллапсе коммунальщиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело, уже задержано три человека. Также проблемы с отоплением были в подмосковной Балашихе. В Кремле подчеркнули, что все подмосковные службы оперативно включились в работу по восстановлению отопления.