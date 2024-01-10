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Тепло подвели к 146 домам из 176 в подмосковном Климовске

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Тепло подвели к 146 домам из 176 в подмосковном Климовске

10 января, 08:04

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Отопление подано в 146 домов из 176 в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где 4 января произошла коммунальная авария. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьёв.

"Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло ещё к 37 домам", — говорится в телеграм-канале Воробьёва.

Из многоэтажек без тепла остаётся 12, губернатор обещает завершить здесь работы до конца дня.

Жителям Климовска в январе отменят плату за отопление и компенсируют затраты на свет
Жителям Климовска в январе отменят плату за отопление и компенсируют затраты на свет

Напомним, 4 января в подмосковном Подольске произошла авария на теплотрассе, оставившая без отопления на фоне аномальных морозов более 20 тысяч человек. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, силовики задержали трёх человек, в том числе замглавы администрации Подольска. А котельную, с которой началась авария, передадут в управление области. Власти Подмосковья также заявили, что для улучшения ситуации с теплоснабжением в микрорайоне Климовск в ЖКХ надо инвестировать миллиарды рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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