Тепло подвели к 146 домам из 176 в подмосковном Климовске

Отопление подано в 146 домов из 176 в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где 4 января произошла коммунальная авария. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьёв.

"Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло ещё к 37 домам", — говорится в телеграм-канале Воробьёва.