Тепло подвели к 146 домам из 176 в подмосковном Климовске
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Отопление подано в 146 домов из 176 в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где 4 января произошла коммунальная авария. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьёв.
"Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло ещё к 37 домам", — говорится в телеграм-канале Воробьёва.
Из многоэтажек без тепла остаётся 12, губернатор обещает завершить здесь работы до конца дня.
Напомним, 4 января в подмосковном Подольске произошла авария на теплотрассе, оставившая без отопления на фоне аномальных морозов более 20 тысяч человек. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, силовики задержали трёх человек, в том числе замглавы администрации Подольска. А котельную, с которой началась авария, передадут в управление области. Власти Подмосковья также заявили, что для улучшения ситуации с теплоснабжением в микрорайоне Климовск в ЖКХ надо инвестировать миллиарды рублей.