Воробьёв: В систему ЖКХ Климовска после ЧП нужно инвестировать миллиарды рублей

Для улучшения ситуации с теплоснабжением в микрорайоне Климовск города Подольска в ЖКХ надо инвестировать миллиарды рублей. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Мы должны всё довести до ума. Это потребует от нас и заметных средств — это миллиарды рублей, которые мы должны сюда проинвестировать для того, чтобы стабилизировать здесь ситуацию", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".