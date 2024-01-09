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9 января, 18:09

Воробьёв: В систему ЖКХ Климовска после ЧП нужно инвестировать миллиарды рублей

Для улучшения ситуации с теплоснабжением в микрорайоне Климовск города Подольска в ЖКХ надо инвестировать миллиарды рублей. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Мы должны всё довести до ума. Это потребует от нас и заметных средств — это миллиарды рублей, которые мы должны сюда проинвестировать для того, чтобы стабилизировать здесь ситуацию", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Во вторник Воробьёв сообщил, что отопление во всех домах Климовска появится до утра 10 января. По его словам, на данный момент к теплосети подключили порядка 130 домов.

По чьей вине мёрзли жители Подольска и других городов Подмосковья
По чьей вине мёрзли жители Подольска и других городов Подмосковья

Как сообщал Лайф, ранее в подмосковном Подольске произошла авария на теплотрассе, оставившая без отопления на фоне аномальных морозов свыше 20 тысяч человек. Власти обвинили во всём коммунальные службы, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Утром 9 января силовики задержали трёх человек, в том числе замглавы Администрации Подольска. А котельную, с которой началась авария, передали в управление области. При этом Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ), на территории которого находится котельная, будет национализирован.

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ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев

Никита Осипов
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