По чьей вине мёрзли жители Подольска и других городов Подмосковья Следствие разбирается, кто ответит за аварию, оставившую тысячи подольчан без тепла в морозы. Задержаны замглавы города и управляющие злополучной котельной. Не исключено, что отвечать придётся и чиновникам администрации Подмосковья. 9 января, 15:26 Андрей Воробьёв, Роман Рязанцев. Коллаж © LIFE. Фото © Vk / Типичный Подольск, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock

Что случилось в Подольске

— Мы замерзаем! 4 января в три часа ночи нам отключили горячую воду и отопление. В подъездах полопались батареи, в квартирах температура держится на уровне 6–12 градусов, подача электричества тоже сбоит! — тысячи жителей подмосковного Подольска замерзают уже неделю.

Причина бедствия — прорыв теплотрассы, произошедший в микрорайоне Климовск на территории котельной Климовского специализированного патронного завода. Изначально без тепла в лютые новогодние морозы оказались 174 дома и местная больница, в общей сложности свыше 20 тысяч человек. Как утверждают замерзающие, власти предложили им лишь одеяла, радиаторы и пару пунктов обогрева.





Сейчас в Климовске устраняют последствия аварии. Круглосуточно работают две сотни бригад, везде расставлены передвижные электростанции.

— На 9 января теплоснабжение восстановлено в 110 многоквартирных домах, в 64 — в полном объёме. Ведутся работы по подключению ещё 63 домов, в которых проживает почти 7 тысяч человек, — сообщили в МЧС.

Какие меры принял губернатор Воробьёв

Андрей Воробьёв занялся замерзающими Подольска лишь на четвёртый день аварии. Фото © Vk / Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отреагировал на ЧС лишь 7 января — то есть на четвёртый день.

— Котельная находится в ведении частников — владельцы с нами выходить на связь не захотели и скрылись. Поэтому решать вопрос будем по-другому. Попросим Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию, — заявил Воробьёв в своих соцсетях.

В его Telegram-канале этот пост сначала закрыли для комментирования, а затем удалили, вероятно, из-за огромного количества негатива, посыпавшегося лично на губернатора. На его странице во "ВКонтакте" пост всё ещё сохраняется: под ним масса сообщений, где люди жалуются, что их банят и не дают высказаться.









Как выяснил Лайф, от отсутствия тепла в новогодние морозы страдал не только Климовск. Жители как минимум дюжины подмосковных населённых пунктов замерзали и продолжают замерзать. Например, в солнечногорском микрорайоне Менделеево.

— И в наших квартирах температура не превышает +15. Обратились к мэру: пришёл ответ, что будет обход. Но в управляющей компании отрезали, что никакого обхода не будет, а занижает температуру в котельной якобы казённое предприятие "Имущественный комплекс ЖКХ". Там в свою очередь заявили, что котельная выдаёт тепло в полном объёме. Друг на друга спихивают! — возмущена Ангелина.

Такая же ситуация в микрокрайоне Внуковский города Дмитров.

— Все дома мёрзнут, котельная не рассчитана на такое количество новостроек. В квартирах 14–16 °C, — утверждает местная старожилка Диана.

Крики о помощи доносятся и из микрорайона Пересвет в Сергиевом Посаде.

— Мёрзнем жуть как, температура 15 градусов, дома дети. С самого утра обогреваемся газом, а ночью страшно — сколько было случаев возгорания. Куда только не обращались, и комиссия приезжала. Сказали: да, батареи холодные, давления в трубах нет, температура воды оставляет желать лучшего! И на этом всё! — возмущена Юлия.







На плохое отопление массово жалуются также жители Шатуры, Химок, Щёлкова, Чехова, Дедовска, Воскресенска, Егорьевска, Лыткарина, Наро-Фоминска, Электростали и Ногинска. Чаще всего встречается мнение, что аварии происходят из-за перегрузки старого котельного оборудования, которое не видело капремонта с советских времён, но к которому продолжают подключать целые кварталы новостроек. В том же подольском Климовске недавно ввели в эксплуатацию два больших жилых комплекса — "Эстет" и "На Школьной", плюс достраивается третий — "Мессиер 18".

Отметим, что жилищное строительство в Подмосковье возможно только по согласованию с правительством региона. Напомним, что год назад была арестована группа чиновников подмосковного правительства, которым вменялись взятки за незаконное согласование строительства жилых и нежилых объектов. Самым крупной фигурой среди арестованных был глава Управления координации деятельности Министерства жилищной политики МО Вагиф Агаев. Однако к его непосредственному начальству, министру жилполитики Инне Федотовой, вопросов у силовиков тогда так и не возникло.

Кто задержан по возбуждённому уголовному делу

По следам событий в Подольске подмосковные следователи возбудили сразу два уголовных дела.

По статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни" (ч. 1 ст. 238 УК РФ) задержаны гендиректор Климовского специализированного патронного завода и начальник котельной при предприятии. Им грозит до двух лет колонии. Согласно базе СПАРК, главой завода является 64-летний Игорь Кушников, полный тёзка сотрудника спецслужб, который в начале нулевых был подсудимым по обвинению в снабжении информацией гольяновской ОПГ. А вот кому принадлежит завод, неизвестно, собственники давно не раскрывались. Скорее всего, крупным пакетом акций до сих пор владеет Хорхе Портилья-Сумин, отсидевший в СССР за убийство мексиканца-отчима и с 2014 года находящийся в федеральном розыске за многомиллионные хищения на том самом Климовском патронном заводе. Сейчас Хорхе то ли в США, то ли в Германии.

Климовский специализированный патронный завод. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

По статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) задержан замглавы администрации Подольска по ЖКХ — 42-летний Роман Рязанцев. Он подозревается в том, что, достоверно зная о необходимости капремонта котельной, выдал паспорт её готовности к отопительному сезону. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Роман Рязанцев не всегда был чиновником. В нулевых он контролировал компанию "Сторм", занимавшуюся анализом состава веществ, в десятых развивал бизнес в сфере ремонта электрооборудования. С 2017-го Рязанцев возглавлял Управление ЖКХ Серпухова, с 2020-го — Коммунальную службу Пущина.

Судя по соцсетям Рязанцева, он живёт хорошо, но не богато. У его семьи пара квартир в подольских панельках, плюс дача в Новой Москве. Его супруга ездит на кроссовере BMW X5, он на внедорожнике Kia Mohave и трицикле Brp Can-Am Ryker Rally.

Роман Рязанцев. Фото © serpuhov.ru

Как решат проблему в Подольске

Котельная завода станет муниципальной собственностью. Об этом рапортавал Андрей Воробьёв.

— У нас прошли переговоры, и котельную мы берём в управление. Это позволит нам полностью укомплектовать её персоналом и вложить деньги в модернизацию, — сказал губернатор. По его словам, котельную уже передали муниципалитету в режиме эксплуатации, а 10 января будет подписана дорожная карта по окончательному оформлению её в муниципальную собственность.

В ситуацию вокруг коммунальных аварий в Московской области вмешался даже президент страны Владимир Путин. По его решению владелец котельной — Климовский специализированный патронный завод — будет национализирован.

У жителей Климовска остались вопросы

Жители Климовска удивлены, что виновными пока оказываются лишь бизнесмены с завода и чиновник, давший котельной паспорт готовности.

— Говорят, что от властей скрыли аварию. Мы прикладываем множество скриншотов обращений жителей Климовска в территориальное управление — они были ещё до аварии. Почему никто из администрации не озаботился этим вопросом, не задал вопросы котельной, не поехал на патронный завод узнать, в чём дело? — задаются вопросом в городском паблике "Климовск онлайн".

Жалобы на отопление были и до аварии. https://vk.com/wall-25724621_535139

Местные называют и другие аргументы, почему отвечать за произошедшее должен больший круг людей.

— Котельная подаёт тепло по городским коммуникациям. Даже если авария произошла по вине частного владельца, почему никто не дал команду срочно сливать воду из коммуникаций, чтобы она не замерзла? Городские коммуникации — ответственность города, а не частного владельца. За это должны отвечать сотрудники администрации и Теплосети, — пишет народ в паблике.

Кто виноват в коммунальных авариях в Московской области? 0 Застройщики ЖК, которые бесконтрольно подключают их к старым коммуникациям Чиновники, которые закрывают глаза на нарушения и не контролируют ситуацию Частные владельцы котельных, которым плевать на жителей Управляющие компании, проводящие фиктивные ремонты

Авторы Егор Пережогин