Золотые стройки: Как живёт один из руководителей Минжилполитики Подмосковья Агаев, задержанный за коррупцию Тверской райсуд Москвы по делу о взяточничестве при согласовании строек отправил под арест высокопоставленных чиновников подмосковного правительства. Лайф выяснил, на что они тратили деньги. 19 декабря, 07:43 6286 6286 Коллаж © LIFE. Фото © ok / Вагиф Агаев, © Shutterstock

Как проходили обыски в Минжилполитики Подмосковья

Фактически всю минувшую неделю в комплексе зданий Правительства Московской области в Красногорске оперативники МВД и ФСБ проводили обыски и выемки документов. По данным следствия, начальник Управления координации деятельности Министерства жилищной политики МО Вагиф Агаев организовал преступную группу, чтобы системно брать взятки за незаконное согласование строительства жилых и нежилых объектов. Пока в материалах дела упоминается 40 крупных девелоперов и 20 бизнесменов, которые могли получить документы и разрешения с помощью взяток.

Следователи полагают, что эта схема в Министерстве жилищной политики работала уже несколько лет.

Пока предполагаемой группировке инкриминируют два эпизода легализации незаконных построек в Горках Ленинских за взятку в восемь миллионов рублей. Но следователи готовятся выдвинуть новые обвинения.

Офис Минжилполитики (Красногорск, б-р Строителей, 4, стр. 1). Фото © Яндекс.Карты

Суд уже избрал пятерым фигурантам меру пресечения. Вагифа Агаева отправили на ближайшие два месяца в СИЗО. Его предполагаемые сообщники — сотрудница отдела выдачи разрешений Министерства жилищной политики Данара Терехова и глава Управления государственной и муниципальной службы Администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев — будут под домашним арестом. Чиновникам предъявлены обвинения по самой тяжкой — шестой — части статьи 290 УК РФ — "Вымогательсто и получение взятки за незаконные действия группой лиц в особо крупном размере на госдолжности". Максимальное наказание — до 15 лет заключения со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Ещё двум фигурантам инкриминируется часть 4 статьи 291.1 "Посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном рамере". Наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.

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Агаев считается в подмосковном правительстве образцово-показательным работником. Почти каждый год (начиная с 2004-го) его поощряют грамотами и благодарностями за хорошую службу. Он сам похвастал об этом в своих соцсетях.

Награды Вагифа Агаева за хорошую службу. Фото © OK.ru

Как выяснил Лайф, Агаев живёт в кирпичном доме на улице Краснопролетарской вблизи Садового кольца, между Оружейным сквером и садом "Эрмитаж". У него там трёшка стоимостью свыше 35 млн рублей.

ЖК, где прописан фигурант дела Вагиф Агаев. Фото © ЦИАН

Совершеннолетняя дочь и сын-школьник Агаева зарегистрированы в трёхкомнатной квартире в высотке на бульваре Дмитрия Донского у опушки лесного массива экопарка "Северное Бутово". На вторичке за аналогичную жилплощадь попросят около 18 млн рублей.

Дом, где зарегистрированы дети Вагифа Агаева. Фото © Яндекс.Карты

Полтора года назад жена Агаева продала через портал "Авито" за 22,4 млн рублей малогабаритную студию в сочинском ЖК бизнес-класса "Рич хаус". Это исторический центр Адлера, триста метров до моря.

Без недвижимости в Сочи семья не осталась. С 2021 года подмосковный чиновник сдаёт апартаменты в ещё более престижном жилом комплексе — "Сорренто парк" — в 250 метрах от моря. Это видно по его сообщениям в чате собственников. Такая недвижимость обойдётся в сумму свыше 30 млн рублей, сдавать в месяц её можно примерно за пять тысяч в сутки.





Раньше Вагиф Агаев ездил на иномарках Alfa Romeo, Volkswagen Golf, Honda Civic и Mitsubishi Outlander. Сейчас на его жену зарегистрирован кроссовер Mercedes GLE. Сам чиновник предпочитает передвигаться на служебных автомобилях. По его номеру телефона парковались принадлежащие ГБУ МО "Автохозяйство" BMW 5-й серии, Тoyota Camry и Ford Focus.

Автомобиль супруги Вагифа Агаева. Фото © av100.ru

Вагиф Агаев ведёт соцсети с 2011 года. Всё это время он постоянно путешествует: иногда с семьёй, иногда один. Чиновник объездил всю Европу, посетил чемпионат мира по футболу в Бразилии.

Как живёт задержанный за коррупцию высокопоставленный кадровик

По той же статье, что и Агаева, подозревают Вячеслава Малышева, руководителя Управления государственной и муниципальной службы Администрации губернатора Московской области. Формально Малышев не мог заниматься вопросами недвижимости — это не его должностные обязанности. Но он кадровик, от которого зависит карьера других чиновников.

Вячеслав Малышев с отцом на рыбалке. Фото © Соцсети

Вячеславу Малышеву 44 года. Он родом из мордовского посёлка Чамзинка. Живёт в трёхкомнатной квартире в Красногорске. Цена такой жилплощади не более 10 млн рублей. Там же прописаны тёща и тесть Малышева. У родителей супруги ещё есть скромные дача и участок в Можайской деревне Балобново.

Возможно, Вячеслав Малышев умело скрывает свои активы. Его жена Елена Джурко сохранила девичью фамилию и под ней вошла в 2018 году в резерв Главного управления Гостройнадзора МО. Сейчас Джурко числится на сайте областного правительства сразу на двух должностях: она начальник финансово-организационного отдела уполномоченного по защите прав предпринимателей и руководитель кадров Управления содержания территорий МО.

С женой и сыном в путешествии. Фото © VK / Елена Шапурина

Малышев и Джурко познакомились в начале нулевых, когда оба пришли работать в торговую компанию "АСБ-Рейтинг". Этот бизнес имел долговую нагрузку до 1,9 миллиарда рублей, принадлежал кипрскому офшору и был закрыт налоговиками из-за сокрытия неверно указанных сведений в отчётности.

До 2018 года Малышев ездил на автомобиле Opel Insignia, после пересел на новый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.

Что известно о задержанных чиновницах

Следователи подозревают в посредничестве во взятках 47-летнюю Ольгу Дегтяреву, главу отдела градостроительных планов земельных участков Минжилполитики. Четыре года назад она уже упоминалась в похожем коррупционном скандале. Дело затихло, а чиновница стала осторожнее. В Сети есть только одна её фотография — на аватаре мессенджера. На снимке — эффектная женщина.

Ольга Дегтярева. Фото © Telegram

Дегтярева прописана в панельке в Нахабине. Эта недвижимость по стоимости едва тянет на 10 млн рублей.

Однако, судя по порталу "Авито", где чиновница продавала дорогостоящие аксессуары и запчасти для автомобиля Mercedes, её фактическое место проживания другое. Где-то рядом со столичным метро "Фили". Возможно, это клубный дом "Фили парк" в Багратионовском проезде. Когда этот элитный ЖК достраивали, Ольга Дегтярева спешно распродавала мебель в Нахабине. Когда достроили, она начала публиковать объявления о продаже вещей уже по его адресу.

Ценник на недвижимость в ЖК "Фили парк" превышает 300 тысяч рублей за квадрат.

ЖК "Фили парк", рядом с которым Ольга Дегтярева встречается с покупателями с "Авито". Фото © ЦИАН

По мнению силовиков, участницей коррупционной схемы была и главный аналитик отдела выдачи разрешений на строительство Минжилполитики 31-летняя Данара Терехова. В 2015 году она была аспирантом кафедры городского кадастра Государственного университета по землеустройству. Родом из Невинномысска. Её муж — из Новороссийска. Жили в Обнинске, потом переехали в новостройку в подмосковном посёлке Лопатино. Цена такой недвижимости — около 10 млн рублей.





Под домашним арестом по подозрению в посредничестве также находится некая Мария Королёва. О ней известно лишь, что она замначальника Управления подготовки документации по планировке территории объектов жилого назначения Мособлархитектуры.

У чиновника в родне может быть Миша Бентли

В деле фигурирует экс-глава Управления обеспечения строительства объектов жилого назначения Минжилполитики Максим Петрунин. У него в квартире прошли обыски. Но меру пресечения ему не избирали. У него есть старший брат — депутат совета Люберец Михаил Петрунин. В телефонных книгах других людей он значится как Миша Феррари, Миша Бентли и Миша Катераяхты.





Максиму Петрунину 35 лет, женат, есть ребёнок. Он прописан в панельной высотке на улице Профсоюзной у Коньковских прудов в Москве. Там у него двушка стоимостью свыше 22 млн рублей.

Максим Петрунин — член двух сообществ жильцов ЖК "Фридом". Его супруга состоит в двух группах ближайшей школы. Речь идёт о престижных высотках на Шелепихинской набережной, 10 минут до Серебряного Бора, 15 — до "Москвы-Сити". Квадрат стоит 400–500 тыс. рублей.

ЖК "Фридом". Фото © Cian.ru

Максим Петрунин любит дорогие машины: у него были седаны Mercedes СLS 500 и Audi A7, внедорожник BMW X5. Его супруга ездила на флагмане BMW Х7 и паркетнике Volkswagen Touareg.

Вопросы к Минжилполитики

Из шестерых фигурантов дела сразу четверо — сотрудники Минжилполитики. По данным силовиков, Агаев делил взятки не только между предполагаемыми сообщниками, но и среди других людей, которых сейчас устанавливают. Министр Инна Федотова пока не комментирует происходящее.

А вопросы у следствия могут появиться и к другим руководителем Минжилполитики. Недавно в расследованиях Лайфа была упомянута полная тёзка замминистра Ольга Иванникова, которая могла сдавать владелице Wildberries Татьяне Бакальчук роскошный особняк в Переделкине за два миллиона рублей в месяц. Стоимость домов здесь доходит до 500 млн. Настолько дорогой недвижимости нет ни у кого из фигурантов уголовного дела.

Авторы Егор Пережогин