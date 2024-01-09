Воробьёв: Отопление во всех домах Климовска появится до утра 10 января
Аварийная ремонтная бригада в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске. Обложка © TACC/ NEWS.ru / Сергей Петров
Отопление во все дома микрорайона Климовск подмосковного Подольска подадут до утра 10 января, сообщил губернатор области Андрей Воробьёв. По его словам, на данный момент к теплосети подключили порядка 130 домов.
"Соответственно, остаются порядка 40. Это самые сложный отдалённый участок, который сегодня инженерные службы обогревают, сваривают", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что в данный момент ведутся работы по запуску третьего котла.
Напомним, 4 января в подмосковном Подольске произошла авария на теплотрассе, оставившая без отопления на фоне аномальных морозов более 20 тысяч человек. Власти винят во всём коммунальные службы, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Кроме того, утром 9 января силовики задержали трёх человек, в том числе замглавы администрации Подольска. А котельную, с которой началась авария, передадут в управление области. Её владельцы находятся не в России.