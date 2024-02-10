Ростовчане остались без света из-за непогоды
Голубев: Массовые отключения электричества зафиксированы в Ростовской области
Из-за непогоды жители нескольких городов Ростовской области остались без электричества. Энергетиков перевели на специальный режим работы, восстановление будет проводиться круглосуточно, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Атмосферный фронт принёс сегодня непогоду в ряд районов Ростовской области. Из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи произошли массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгодонском, Константиновском, Цимлянском и ряде других районов", — написал он в своём телеграм-канале.
Пи этом глава администрации города Шахты Андрей Горцевской добавил, что из-за аварии на энергосетях в городе развёрнут пункт временного размещения, где можно поесть и переночевать.
А ранее жители Крыма и Севастополя остались без электричества из-за аварийного отключения оборудования на Балаклавской тепловой электростанции. Местный глава Михаил Развожаев добавил, что, предварительно, на ТЭС произошло ложное срабатывание газового оборудования.
ТАСС / Сергей Елагин