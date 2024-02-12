Хирург перечислила ошибки в ледяной дождь, которые могут обернуться печально

Хирург Нина Зубова рассказала, как правильно вести себя на улице в регионах, где начался ледяной дождь и гололёд. Она предупредила, что падение в такую погоду может обернуться переломами, трещинами, ушибами или вывихами.

"Если выйти на улицу необходимо, важно надевать обувь с устойчивой нескользящей подошвой и передвигаться неспеша: делать небольшие шаги, наступая на всю подошву. Чем мельче шаг, тем устойчивее походка", — объяснила хирург в беседе с RT.

Зубова напомнила, что держать руки в карманах во время передвижения по скользкой дороге — плохая идея. Таким образом можно травмировать руки, ключицу и плечи. Гораздо практичнее будет немного развести руки по сторонам, чтобы помогать себе держать равновесие и в случае падения создать себе амортизирующую опору. Безопаснее будет упасть на руки вперёд. Падение на спину представляет высокий риск травмы головы.

Если падение всё-таки произошло, необходимо аккуратно подняться и быстрее попасть домой, где следует осмотреть место ушиба, приложить что-нибудь холодное и отдохнуть. Если после этих действий боль не проходит, а травмированная зона отекает, синеет или краснеет, собирайтесь в травмпункт, говорит врач.

"Руки должны быть свободны, это часто помогает сохранить равновесие, когда уже начал падать. Поэтому телефон лучше убрать в карман или сумку, а по пути домой не заходить в продуктовый, чтобы не идти с пакетами наперевес. Наиболее удобный вариант в гололёд — сумка через плечо или рюкзак, которые не нужно удерживать в руках", — отмечает хирург.

Он советует идти по краю тротуара, там обычно менее скользко, потому что не раскатано. Наибольшую опасность представляют в такую погоду лестницы. По возможности их стоит обходить, но если это единственный путь, то необходимо держаться за перила и делать медленные шаги, ставя обе ноги на каждую ступеньку, а потом делая следующий шаг. Во время ледяных дождей огромную опасность представляют гипотермия и обморожение, особенно если человек не одет по погоде.

"В такую погоду обморожение может случиться даже за 10–15 минут, потому что порывы ледяного ветра быстро проникают под одежду и охлаждают верхние слои кожи. Чтобы не замёрзнуть, нужно надевать несколько слоев одежды, а также не забывать про шапку, шарф, варежки или перчатки", — говорит Зубова.

Самым предпочтительным вариантом она считает термобельё, затем свитер или флисовая кофта, а сверху водонепроницаемая куртка с защитой от ветра.