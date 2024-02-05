Юрист дал совет, как навести порядок в забитом автомобилями дворе Юрист Русяев: Россияне могут добиться установки знаков, запрещающих парковку во дворах 5 февраля, 09:07 Россияне могут добиться установки знаков, запрещающих парковку во дворах. Обложка © Shutterstock

Как часто мы сталкиваемся с тем, что автовладельцы без спроса превращают наш двор в стоянку для своих машин? Вопрос риторический. Они перегораживают тротуары, выезжают на газоны, а то и вовсе блокируют подъезды жилых домов. Из-за этого мамы с колясками вынуждены ходить по проезжей части, маломобильным людям приходится делать очередной крюк, а детям становится опаснее добираться до школы. Как навести порядок в забитом автомобилями дворе, Лайфу объяснил управляющий партнёр компании "Илюмжинов, Русяев и партнёры", юрист Илья Русяев.

Согласно статье 12.19 КоАП РФ, за неправильную парковку водителя ждёт штраф от одной тысячи до трёх тысяч рублей. А ещё эвакуатор может увезти машину на штрафную стоянку, после чего хозяину придётся заплатить немалую сумму за перемещение и хранение авто. Но самое неприятное даже не в деньгах. Такое хамское отношение портит жизнь всем жильцам. И с этим нужно бороться! К счастью, есть несколько действенных способов навести порядок в своём дворе. Илья Русяев Управляющий партнёр компании "Илюмжинов, Русяев и партнёры", юрист

1. Обратиться напрямую к нарушителям. Часто автовладельцы даже не задумываются о том, что мешают другим своей парковкой. Поэтому прежде всего имеет смысл вежливо обратиться к ним с просьбой переставить машину. Если подойти и объяснить ситуацию, некоторые с пониманием отнесутся и исправят положение. Хотя, к сожалению, далеко не все.

2. Пожаловаться в ГИБДД по телефону или через Интернет. Если разговор не помог, настала пора призвать на помощь стражей порядка. Для начала можно позвонить в дежурную часть ГИБДД своего района и сообщить номер, марку и точное месторасположение автомобиля. Дежурный обязан выслать на место экипаж ДПС для составления протокола и оформления штрафа.

Но ещё лучше подать жалобу через специальную форму на сайте Госавтоинспекции или с помощью мобильного приложения вроде "Помощник Москвы". К заявлению можно прикрепить фотографии, чётко доказывающие факт нарушения. Это ускорит рассмотрение дела и практически гарантирует наказание виновника.

3. Добиться установки знаков, запрещающих парковку. Чтобы раз и навсегда решить проблему, имеет смысл ходатайствовать перед местной администрацией об установке соответствующих дорожных знаков или антипарковочных ограждений. Для этого можно собрать коллективную петицию от жителей дома с фотографиями загромождённого двора. А ещё лучше вынести этот вопрос на общее собрание. Если большинство поддержит инициативу, чиновники не откажут.

А ранее россиянам объяснили, сколько можно сидеть за рулём, чтобы не болела спина. Дело в том, что вождение автомобиля подвергает серьёзным нагрузкам позвоночник, особенно его поясничный отдел. Чтобы не заполучить остеохондроз, во время длительных поездок рекомендуется делать небольшие остановки и разминаться.

Авторы Андрей Горяничев