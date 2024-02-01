Мужчин предупредили о пикантной угрозе омываек

Средства для мойки кузова машины, например мыло и пена, содержат поверхностно активные вещества (ПАВ) — канцерогены, которые вредят коже и угрожают репродуктивной системе мужчин. Об этом заявил врач-терапевт и онколог Искандар Хасанов.

"При длительном и частом попадании отработанного моторного масла на кожу также происходит массовое накопление канцерогенных веществ в слоях кожи, что в несколько раз повышает риск появления онкологии", — добавил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, любые средства, в которых содержатся токсичные вещества, могут вызвать аллергический дерматит или химические ожоги. В омывайках некоторые производители используют метиловый спирт, пары которого при попадании в организм вызывают интоксикацию и приводят к головокружению, тошноте и головной боли.