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1 февраля, 18:04

Мужчин предупредили о пикантной угрозе омываек

Онколог Хасанов: Омывайки вызывают рак и угрожают репродуктивной системе мужчин

Средства для мойки кузова машины, например мыло и пена, содержат поверхностно активные вещества (ПАВ) — канцерогены, которые вредят коже и угрожают репродуктивной системе мужчин. Об этом заявил врач-терапевт и онколог Искандар Хасанов.

"При длительном и частом попадании отработанного моторного масла на кожу также происходит массовое накопление канцерогенных веществ в слоях кожи, что в несколько раз повышает риск появления онкологии", — добавил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, любые средства, в которых содержатся токсичные вещества, могут вызвать аллергический дерматит или химические ожоги. В омывайках некоторые производители используют метиловый спирт, пары которого при попадании в организм вызывают интоксикацию и приводят к головокружению, тошноте и головной боли.

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Ранее Лайф писал, что после использования незамерзающей жидкости для стёкол салон авто лучше проветрить. Испарения проникают внутрь через систему вентиляции и могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию.

Обложка ©

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Никита Осипов
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