Проникает через вентиляцию: Россиянам рассказали об опасности вдыхания паров незамерзайки

После использования незамерзающей жидкости для стёкол, содержащей поверхностно-активные вещества, ароматизаторы и красители, салон автомобиля необходимо проветрить. Испарения проникают внутрь через систему вентиляции и могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию.

"Если пары попадают в салон автомобиля, то риск возникновения аллергической реакции есть у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у маленьких детей, у которых наблюдались аллергические реакции в прошлом", — объяснила "Газете.ru" замглавврача клиники "Медси в Красногорске" Валентина Пигарева.

По словам специалиста, первым симптомом аллергической реакции на незамерзайку является бронхоспазм, проявляющийся одышкой, кашлем, свистящим дыханием. У ребёнка возникает ларингоспазм, при этом он бледнеет и обильно потеет. Ещё одной реакцией на аллерген может стать отёк Квинке, при котором опухают мягкие ткани и слизистые лица, шеи и ротовой полости. Все эти состояния достаточно опасны.

В качестве первой помощи рекомендуется вывести пострадавшего на свежий воздух и освободить шею и грудную клетку. После этого нужно вызывать скорую помощь, предупредила врач.