Регион

Уведомления отключены

25 декабря, 23:00

Проникает через вентиляцию: Россиянам рассказали об опасности вдыхания паров незамерзайки

Врач Пигарева: Вдыхание паров незамерзайки чревато аллергической реакцией

После использования незамерзающей жидкости для стёкол, содержащей поверхностно-активные вещества, ароматизаторы и красители, салон автомобиля необходимо проветрить. Испарения проникают внутрь через систему вентиляции и могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию.

"Если пары попадают в салон автомобиля, то риск возникновения аллергической реакции есть у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у маленьких детей, у которых наблюдались аллергические реакции в прошлом", — объяснила "Газете.ru" замглавврача клиники "Медси в Красногорске" Валентина Пигарева.

По словам специалиста, первым симптомом аллергической реакции на незамерзайку является бронхоспазм, проявляющийся одышкой, кашлем, свистящим дыханием. У ребёнка возникает ларингоспазм, при этом он бледнеет и обильно потеет. Ещё одной реакцией на аллерген может стать отёк Квинке, при котором опухают мягкие ткани и слизистые лица, шеи и ротовой полости. Все эти состояния достаточно опасны.

Эндокринолог раскрыла опасность, скрывающуюся в кетчунезе
Эндокринолог раскрыла опасность, скрывающуюся в кетчунезе

В качестве первой помощи рекомендуется вывести пострадавшего на свежий воздух и освободить шею и грудную клетку. После этого нужно вызывать скорую помощь, предупредила врач.

А ранее Лайф писал, какой новогодний ритуал прибавляет врачам пациентов. По словам гастроэнтеролога, поедание бумажки с желанием под бой курантов чревато аллергией и расстройством пищеварения.

Обложка ©

Freepik / Senivpetro

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Эксплуатация автомобиля
  • Общество
  • Авто
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров