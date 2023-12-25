Эндокринолог раскрыла опасность, скрывающуюся в кетчунезе

Консерванты и специи в любимом соусе могут вызвать аллергические реакции, сообщила врач-эндокринолог Наталия Тананакина. По её словам, кетчуп и майонез стоит включать в рацион аккуратно.

"Кетчуп содержит каротиноиды, которые обладают антиоксидантными свойствами, помогая предотвращать процессы старения. Однако различные специи и добавки в кетчупе могут вызывать аллергические реакции, поэтому рекомендуется умеренное потребление", — сказала Тананакина в беседе с РИАМО, добавив, что всеми любимый соус может вызывать обострение хронических заболеваний ЖКТ.

А вот майонез, по словам медика, повышает холестерин из-за большого количества яичных желтков в составе. Худеющим следует помнить, что в соусе содержится много жира, который делает продукт высококалорийным, заключила Тананакина.