Диетолог объяснил, почему гусь новогоднему столу не товарищ

До Нового года осталось совсем немного, поэтому россияне уже начинают задумываются о блюдах, которые подготовят для праздничного стола. Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал не включать в список запеченного гуся или утку, так как они могут негативно сказаться на здоровье вашего ЖКТ.

"Гусь или утка – это очень жирное блюдо. После него люди будут испытывать тяжесть", — приводит слова диетолога РИА "ФедералПресс".

Гинзбург призвал заменить утку на курицу, а картофель на другой гарнир – например, на рис.