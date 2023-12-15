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15 декабря, 13:45

Диетолог объяснил, почему гусь новогоднему столу не товарищ

Диетолог Гинзбург посоветовал заменить утку на курицу на новогоднем столе

До Нового года осталось совсем немного, поэтому россияне уже начинают задумываются о блюдах, которые подготовят для праздничного стола. Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал не включать в список запеченного гуся или утку, так как они могут негативно сказаться на здоровье вашего ЖКТ.

"Гусь или утка – это очень жирное блюдо. После него люди будут испытывать тяжесть", — приводит слова диетолога РИА "ФедералПресс".

Гинзбург призвал заменить утку на курицу, а картофель на другой гарнир – например, на рис.

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А ранее Лайф писал, что людям старше 50 в новогоднюю ночь вообще не стоит переедать, а жирную пищу следует заменить на лёгкие овощные салаты. В этом возрасте могут наблюдаться проблемы с ЖКТ и сахарный диабет, а привычные всем праздничные блюда могут их усугублять.

Обложка ©

Unplash

Ян Поланин
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