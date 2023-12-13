Диетолог назвала полезные блюда с новогоднего стола для тех, кому за 50

Людям старше 50 в новогоднюю ночь не стоит переедать, а жирную пищу следует заменить на лёгкие овощные салаты, заявила диетолог Ольга Редина. Она советует вместо майонеза добавлять в новогодние салаты сметану или греческий йогурт, поскольку в этом возрасте могут наблюдаться проблемы с ЖКТ и сахарный диабет, а привычные всем праздничные блюда могут их усугублять.

Закуски лучше делать из малосолёной рыбы, икры, печени трески и овощей. При этом хлеб следует выбрать цельнозерновой или с отрубями. А вот набрасываться на колбасу, жирную рыбу, например селёдку или шпроты, Редина не советует, так как это может спровоцировать серьёзные проблемы с ЖКТ.

Диетолог предостерегла людей старше 50 от алкоголя. Она призвала заменить спиртное чаем с травами, морсом, какао или минеральной водой. Кроме того, во время новогоднего застолья не стоит пить кофе, особенно если человек употреблял алкоголь, так как напиток может спровоцировать повышение артериального давления и аритмию.

"Не стоит забывать, что новогоднее застолье будет в ночные часы. Я советую отдать предпочтение запечённой в духовке рыбе или нежирному мясу, например курице, индейке или говядине. Эти продукты быстро насытят организм и предотвратят переедание. А на гарнир можно сделать овощи. В них содержится большое количество клетчатки, которая поможет ускорить процесс пищеварения и сделает его более комфортным", — отметила Редина в беседе с "Вечерней Москвой".

Также следует уменьшить потребление соли и острых специй, которые могут задерживать влагу и приводить к отёкам. А сладкое лучше заменить на фрукты и ягоды или сделать домашнее желе, творожную запеканку, пудинг с добавлением мюсли и мёда. Такие десерты не приведут к резким скачкам сахара.