Диетолог посоветовала готовить селёдку под шубой с яблоком и сметаной

Малосольная рыба и сметана помогут сделать селёдку под шубой менее калорийной. Об этом NEWS.ru сообщила диетолог Елена Соломатина.

По её словам, стоит воздержаться от приготовления больших порций. А тем, кто болеет диабетом, вообще стоит забыть об этом блюде.

Ранее опрос показал, что россияне больше всего хотят видеть на новогоднем столе три блюда: оливье (64%), сельдь под шубой (36%) и крабовый салат (30%). Холодец на Новый год будут готовить только 5% жителей России, зато 10% хотели бы приготовить салат из курицы с ананасами.