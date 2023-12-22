Диетолог посоветовала готовить селёдку под шубой с яблоком и сметаной
Диетолог Соломатина: В селёдке под шубой майонез нужно заменить на сметану
Малосольная рыба и сметана помогут сделать селёдку под шубой менее калорийной. Об этом NEWS.ru сообщила диетолог Елена Соломатина.
По её словам, стоит воздержаться от приготовления больших порций. А тем, кто болеет диабетом, вообще стоит забыть об этом блюде.
"Селёдку под шубой можно сделать поменьше. Можно использовать малосолёную селёдку и вместо заправки — сметану. Картошка там совсем не нужна, и стоит добавить яблоки. Если совсем никак без майонеза, хотя бы использовать сметану в пропорции 50 на 50%", — пояснила Соломатина.
Ранее опрос показал, что россияне больше всего хотят видеть на новогоднем столе три блюда: оливье (64%), сельдь под шубой (36%) и крабовый салат (30%). Холодец на Новый год будут готовить только 5% жителей России, зато 10% хотели бы приготовить салат из курицы с ананасами.
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