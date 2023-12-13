Россиян научили готовить новогоднюю селёдку под шубой по-гавайски Повар Кибало заявила, что новогоднюю селёдку под шубой можно сделать с рисом 13 декабря, 13:41 Обложка © Shutterstock

Классический салат "Селёдки под шубой" можно приготовить абсолютно по-новому, чтобы удивить гостей в новогоднюю ночь. О рецепте "шубы" в гавайском стиле рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" бренд-шеф Ксения Кибало.

Для его приготовления понадобятся круглозёрный рис, слабосолёный лосось, авокадо, свежий огурец, ореховый соус, кунжут. Отвариваем рис, мелко нарезаем остальные ингредиенты и собираем салат слоями на большом блюде. Внизу идут две столовые ложки риса, которые нужно хорошо разровнять и утрамбовать. Затем на нарезанный лосось сыплем мелко порубленный авокадо. После этого нужно полить салат ореховым соусом и повторить слои.

Повар подчеркнула, что завершающим слоем должен обязательно стать рис, на который нужно выложить нарезанный соломкой огурец и посыпать сверху кунжут. После чего блюдо следует поместить в холодильник на 15 минут, чтобы оно пропиталось.

Такая необычная "шуба" будет отличаться не только новым вкусом, но и не повредит фигуре благодаря отсутствию майонеза. Если в классическом варианте содержится 400 килокалорий, то здесь — всего 270.

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Авторы Татьяна Миссуми