Забытые рецепты из СССР: 4 салата, которые вы обязательно должны приготовить Оглавление 1. Салат "Пассажирский" Как приготовить салат "Пассажирский" 2. Советский винегрет с тушёнкой Рецепт винегрета с тушёнкой времён СССР 3. Картофельный салат Пошаговая инструкция для приготовления картофельного салата 4. Советский салат из рыбы с помидорами Как готовить салат из рыбы с помидорами Пора прикоснуться к гастрономическому наследию советской кухни! Приготовьте эти четыре салата, о которых несправедливо забыли, и окунитесь в атмосферу ностальгии прошлых лет. 117201 117201 Какие салаты времён СССР все забыли, но на деле они очень вкусные. Обложка © Shutterstock

В суете современной жизни мы часто забываем о простых, но вкусных блюдах, из-за которых все так обожаем советскую кухню. Сегодня пришло время поделиться секретами по приготовлению салатов времён СССР, которые мы почему-то забыли. Давайте вернёмся к вкусам прошлого и окунёмся в атмосферу ностальгии.

1. Салат "Пассажирский"

4 советских салата, которые мы все забыли, и очень зря. Фото © Shutterstock

Салат "Пассажирский" был очень распространён во времена Советского Союза, но сейчас он незаслуженно забыт. Поверьте, его вкус и простота приготовления, несомненно, стоят вашего внимания.

Для создания этого салата вам понадобятся следующие ингредиенты: говяжья печень — 250 граммов;

солёный огурец — 1 штука;

луковица — 1 штука;

мука — 2 столовые ложки;

растительное и сливочное масло — для жарки;

майонез — по вкусу.

Как приготовить салат "Пассажирский"

Нарежьте говяжью печень маленькими кусочками, обваляйте их в муке и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Остудите и превратите ножом в соломку. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке и обжарьте на растительном масле. Огурец порежьте соломкой. Смешайте все ингредиенты и добавьте майонез по вкусу.

2. Советский винегрет с тушёнкой

Приготовьте сами: 4 классических салата советской эпохи. Фото © Freepik / timolina

Классический винегрет — блюдо, которое любили многие в советские времена. Но был и другой вариант — с тушёнкой! Так салат становится сытнее, а его вкус — интереснее.

Ингредиенты для винегрета с тушёнкой: тушёнка — 1 банка (350 граммов);

картофель — 5–6 штук варёных;

огурцы солёные — 3 штуки (можно использовать маринованные);

свёкла варёная — 1 штука;

зелёный лук — 100 граммов;

майонез — половина стакана;

горчица — 1 чайная ложка;

уксус — 1 столовая ложка.

Рецепт винегрета с тушёнкой времён СССР

Для начала очистите и нарежьте кубиками варёный картофель. Затем так же нарежьте солёные огурцы и отварную свёклу. Положите все ингредиенты в миску, добавьте туда содержимое одной банки тушёнки и мелко нарезанный лук. Далее — майонез, горчицу и уксус. Хорошо всё перемешайте и переложите в салатник для подачи.

3. Картофельный салат

Путешествие в прошлое вместе с четырьмя советскими салатами. Фото © Shutterstock

Картофельный салат — это простое и вкусное блюдо, которое появлялось на каждом советском столе.

Для приготовления салата понадобятся следующие ингредиенты: варёный картофель — 500 граммов;

зелёный лук, петрушка, укроп — по вкусу;

растительное масло — 2 столовые ложки;

уксус — четверть столовой ложки;

соль и перец — по вкусу.

Пошаговая инструкция для приготовления картофельного салата

Нарежьте картофель ломтиками и положите его в миску. Посолите, поперчите и заправьте смесью растительного масла и уксуса. Посыпьте мелко нарезанным зелёным луком и подайте этот салат к мясу, птице или рыбе. Лучше всего готовить блюдо из только что сваренного тёплого картофеля.

4. Советский салат из рыбы с помидорами

Вкусная ностальгия: 4 салата советской кухни, которые стоит попробовать. Фото © Shutterstock

Этот салат сочетает в себе свежую рыбу и сочные помидоры, создавая крайне необычный вкус. Если вы никогда не пробовали его, то определённо это нужно исправить.

Вот какие ингредиенты нужны: филе рыбы (осетрина, белуга, судак или лосось) — 200 граммов;

помидор — 1 штука;

свежий огурец — 1 штука;

солёный огурец (либо несколько корнишонов) — 1 штука;

варёные картофелины — 3 штуки;

зелёный салат — 75 граммов;

майонез — половина стакана;

уксус — 1 столовая ложка.

Как готовить салат из рыбы с помидорами

Сварите рыбу и охладите её, затем нарежьте маленькими кусочками. Так же сделайте с варёным картофелем и огурцами — их на ломтики, а помидоры — на кружочки. Положите все ингредиенты в миску, добавьте листья салата. Посолите, заправьте майонезом и уксусом, хорошо перемешайте и выложите горкой. Украсьте салат кружочками помидоров и огурцов.

Вспомнить и приготовить эти салаты — не только возможность насладиться вкусом прошлого, но и окунуться в атмосферу детства, когда всё было проще и вкуснее. Попробуйте приготовить их сами и поделитесь "семейными" рецептами со своими друзьями и близкими. Приятного аппетита!

Авторы Сергей Трофимов