Этот секретный рецепт винегрета знали хозяйки в СССР: Вот почему он был таким вкусным Вы сможете приготовить тот самый винегрет так, как учили это делать девочек на уроках труда в советской школе. 21 ноября, 17:00 Винегрет в СССР был не таким, как сейчас. Фото © Shutterstock

Почему советский винегрет был таким вкусным? А сегодня они совсем не такие, особенно покупные… Ответ прост: в СССР этот салат был одним из самых доступных, не требующим каких-то изысков, готовился из того, что было в каждом холодильнике. Но всё же в него добавляли капельку любви и кое-что ещё! Сейчас хозяйки всё больше экспериментируют, добавляя больше тех или иных ингредиентов, а вот в советское время всё готовилось по ГОСТу, поэтому и было так вкусно.

Итак, чтобы приготовить винегрет, как в СССР, вам понадобится:

Секретный ингредиент классического винегрета, как в советской столовой. Фото © Shutterstock

2 крупные свёклы или 3 средние;

1 крупная морковь;

3 средних клубня картофеля (нужен сорт, который не разваривается. Чаще всего это сорта с красной или розовой шкуркой);

5–6 маринованных или солёных огурцов;

1 банка консервированного горошка;

растительное масло высокого качества;

соль;

+ секретный ингредиент.

Как приготовить знаменитый винегрет по ГОСТу?

Как приготовить винегрет, как в СССР. Фото © ТАСС / IMAGO / Shotshop

Шаг № 1. Свёклу, картофель и морковь очень хорошо помыть, потереть щёточкой под струёй воды, чтобы на них не осталось земли. В двух кастрюльках вскипятить воду. В одну положить картофель, в другую морковь и свёклу и отварить до готовности. Свёкла и морковь будут готовиться около часа, а картофель минут 20–30 в зависимости от сорта. Посолить овощи за 10 минут до готовности.

Шаг № 2. Готовым овощам дать подостыть, снять кожицу. Нарезать на кубики одинакового размера. Не очень крупно, но и не очень мелко, чтобы не получилось каши.

Шаг № 3. Нарежем огурцы и смешаем все ингредиенты в миске. Посолим при необходимости и заправим растительным маслом. Если вам хочется больше кислинки, можно добавить немного лимонного сока, но не уксуса.

Бонус. Секретный ингредиент от советских хозяек

Назад в СССР: винегрет по ГОСТу от советских хозяек. Фото © Freepik

В чём секрет изумительного советского винегрета? Ответ удалось найти в старой советской кулинарной книге. Всё просто — добавьте столовую ложку сладкого молока. Подсластить его можно прямо в ложке. Молоко должно быть комнатной температуры.

С такой добавкой винегрет получает особый оттенок вкуса, который людям старшего поколения напоминает советские застолья, где винегрет был обязательным блюдом. Молодёжь тоже оценит нежный вкус и непременно возьмёт секрет на вооружение. Пора попробовать. Приятного аппетита!

Авторы Сергей Трофимов