Есть риск грыжи: Россиянам объяснили, сколько можно сидеть за рулём, чтобы не болела спина
Врач Бруева посоветовала для здоровья спины ехать за рулём не больше пяти часов
Вождение автомобиля подвергает серьёзным нагрузкам позвоночник, особенно его поясничный отдел. Чтобы не заполучить остеохондроз, во время длительных поездок рекомендуется делать небольшие остановки и разминаться.
"При постоянном воздействии вибрации и вертикальной компрессии на позвоночник в межпозвоночных дисках образуются микротрещины. Кроме того, на межпозвоночных дисках может появиться грыжа Шморля. Существует зависимость между регулярным вождением свыше пяти часов в сутки и болезнями, связанными с позвоночником, например остеохондрозом и спондилоартрозом", — рассказала "Газете.ru" врач-невролог Кристина Бруева.
По её словам, сохранение правильного положения тела предотвратит появление профзаболеваний. Кроме того, невролог посоветовала несколько несложных упражнений. Например, во время остановки можно несколько раз прижаться к спинке, столько же раз пожать плечами, повращать кистями рук, плечевыми суставами, шеей, проделать несколько круговых движений телом, а закончить наклонами головы вперёд и назад.
Ранее была названа предельная скорость, на которой допустимо вести машину одной рукой. Это справедливо только для водителей с большим опытом, остальным водить одной рукой не рекомендуется.
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