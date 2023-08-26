Названа предельная скорость, на которой допустимо вести машину одной рукой

Водитель с большим опытом может отступить от правил безопасного вождения и убрать с руля одну руку, но только на скорости до 40 километров в час. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал автоэксперт Антон Трошанов.

"Если мы говорим про среднестатистического водителя, то я не рекомендую ему даже на таких скоростях водить одной рукой, это опасно", — предостерёг специалист.

Он объяснил, что, когда водитель держит руль двумя руками, он может максимально быстро повернуть сначала в одну, потом в другую сторону, чтобы объехать внезапно возникшее на дороге препятствие и избежать заноса. При управлении одной рукой совершить первичный манёвр ещё возможно, а вот вернуться назад или помешать заносу будет проблематично, на значительной скорости этого не сможет сделать и опытный водитель.