Регион

Уведомления отключены

26 августа, 04:53

Названа предельная скорость, на которой допустимо вести машину одной рукой

Автоэксперт Трошанов: Вождение одной рукой уменьшает возможность маневрирования

Водитель с большим опытом может отступить от правил безопасного вождения и убрать с руля одну руку, но только на скорости до 40 километров в час. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал автоэксперт Антон Трошанов.

"Если мы говорим про среднестатистического водителя, то я не рекомендую ему даже на таких скоростях водить одной рукой, это опасно", — предостерёг специалист.

Любителей затонироваться "в ноль" предупредили об опасности

Любителей затонироваться "в ноль" предупредили об опасности

Он объяснил, что, когда водитель держит руль двумя руками, он может максимально быстро повернуть сначала в одну, потом в другую сторону, чтобы объехать внезапно возникшее на дороге препятствие и избежать заноса. При управлении одной рукой совершить первичный манёвр ещё возможно, а вот вернуться назад или помешать заносу будет проблематично, на значительной скорости этого не сможет сделать и опытный водитель.

А ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин перечислил запчасти, экономия на которых может стоить вам жизни. По его словам, многие автолюбители, покупая машину с рук, до последнего откладывают замену тормозных колодок и дисков, рискуя попасть в аварию.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров