Автоэксперт перечислил запчасти, экономия на которых может стоить вам жизни
Автоэксперт Шапарин: Нельзя экономить на шинах, тормозных колодках и дисках
Не стоит экономить на техническом обслуживании автомобиля, это всегда грозит серьёзными последствиями. Зачастую будущие расходы из-за этого увеличиваются в несколько раз, а иногда возможен даже риск ДТП. О том, на какие комплектующие точно нельзя скупиться, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал в эфире радио Sputnik.
По его словам, прежде всего это касается деталей, которые связаны с безопасностью водителя и пассажиров, — шин и тормозов. Причём многие автолюбители, покупая машину с рук, до последнего откладывают замену тормозных колодок и дисков, рискуя попасть в аварию.
"При проблемах с двигателем тот ремонт, который мы откладываем сейчас, неминуемо обернётся большими расходами в будущем", — отметил Шапарин.
Кроме того, нельзя забывать и про кузовной ремонт, ведь, если заметили коррозию, необходимо срочно её устранять. Эксперт напомнил, что авто — это не только средство передвижения, но ещё и большая ответственность, в том числе перед другими людьми.
"Если ты сегодня сэкономил на техобслуживании, то завтра ты можешь в кого-то врезаться или сбить кого-то. К глубокому сожалению, экономить на машине нельзя", — подчеркнул он.
А ранее Лайф рассказывал о том, какие ошибки допускают водители, когда заправляют автомобиль в жаркую погоду. В период летнего зноя бензин особенно легко воспламеняется, поэтому важно быть крайне осторожным. Не надо держать бак пустым, однако и переливать топлива не стоит.
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