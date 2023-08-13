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13 августа, 06:15

Автоэксперт перечислил запчасти, экономия на которых может стоить вам жизни

Автоэксперт Шапарин: Нельзя экономить на шинах, тормозных колодках и дисках

Не стоит экономить на техническом обслуживании автомобиля, это всегда грозит серьёзными последствиями. Зачастую будущие расходы из-за этого увеличиваются в несколько раз, а иногда возможен даже риск ДТП. О том, на какие комплектующие точно нельзя скупиться, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал в эфире радио Sputnik.

По его словам, прежде всего это касается деталей, которые связаны с безопасностью водителя и пассажиров, — шин и тормозов. Причём многие автолюбители, покупая машину с рук, до последнего откладывают замену тормозных колодок и дисков, рискуя попасть в аварию.

"При проблемах с двигателем тот ремонт, который мы откладываем сейчас, неминуемо обернётся большими расходами в будущем", — отметил Шапарин.

Кроме того, нельзя забывать и про кузовной ремонт, ведь, если заметили коррозию, необходимо срочно её устранять. Эксперт напомнил, что авто — это не только средство передвижения, но ещё и большая ответственность, в том числе перед другими людьми.

"Если ты сегодня сэкономил на техобслуживании, то завтра ты можешь в кого-то врезаться или сбить кого-то. К глубокому сожалению, экономить на машине нельзя", — подчеркнул он.

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А ранее Лайф рассказывал о том, какие ошибки допускают водители, когда заправляют автомобиль в жаркую погоду. В период летнего зноя бензин особенно легко воспламеняется, поэтому важно быть крайне осторожным. Не надо держать бак пустым, однако и переливать топлива не стоит.

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Freepik

Николь Вербер
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