Водителям рассказали, что делать, если получили штраф из-за сменившего номера "двойника"

Чтобы избежать наказания за превышение скорости, некоторые водители устанавливают на машину фальшивые номера. Таким хитрецам грозит штраф в 2,5 тысячи рублей, а за создание знака, который уже установлен на другом автомобиле, — лишение прав почти на год. Как отметил юрист Дмитрий Славнов, тем, кто спрятал номера за листочком или снегом, придётся раскошелиться на пять тысяч рублей или потерпеть три месяца без прав.

Также эксперт рассказал о том, что делать жертве "двойника", которой вменяется несправедливый штраф. Прежде всего стоит написать заявление.

"На обжалование штрафа есть десять дней. Доказываем, что не находились в том регионе, а машина чужая. Если фотография хорошего качества и можно прочитать первичный номер, то указываем на это", — сказал Славнов в беседе с РИА "ФедералПресс".

Если же "двойник" всплывает постоянно и не получается установить, кто пользуется вашими номерами, стоит перерегистрировать автомобиль и получить новые номера.