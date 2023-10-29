Россиянам перечислили самые подозрительные для ГИБДД автомобили

При перерегистрации автомобиля у сотрудников ГИБДД наибольшее подозрение вызывают машины с определёнными характеристиками. В беседе с газетой "Известия" эксперты объяснили, о каких признаках идёт речь и что делать, если вы оказались владельцем такого авто.

Директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов сообщил, что число автокраж в этом году снизилось в два-три раза. По его словам, лидерами угона в России являются марки KIA, Hyundai, Mitsubishi, Ford и Lexus — бренды, которые сейчас практически отсутствуют на отечественном рынке. Предполагается, что стражи правопорядка при перерегистрации обращают особое внимание именно на подобные модели.

Высокие шансы быть отправленными на экспертизу также у Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Land Rover и Range Rover. Как пояснил адвокат Владислав Шурховецкий, причина тому — любовь угонщиков к данным моделям. Помимо этого, подозрение у инспекторов могут вызвать автомобили среднего класса невысокой стоимости с так называемыми в народе "блатными" номерами.

"Вместе с тем за так называемые зеркальные номера владельцу придётся выложить достаточно крупную сумму. Поэтому такие особенные номера выглядят подозрительно на недорогих и старых автомобилях", — заявил Шурховецкий.

По словам адвоката Екатерины Антоновой, с большой долей вероятности инспектора отправят на экспертизу машину, если маркируемая панель с VIN-номером или номером двигателя деформирована или же на ней есть следы ремонта, что мешает считать номер или даёт основания заподозрить подделку.

"Дело в том, что злоумышленники, угоняя автомобили, подменяют их VIN-номера и продают под видом других машин. Поэтому сотрудники ГИБДД всегда тщательно проверяют VIN-номера на предмет их подделки", — подчеркнула юрист.