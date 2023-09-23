Россиян предупредили о штрафах, о которых не знают даже опытные водители

Помимо очевидных нарушений правил дорожного движения есть те, о которых не знают даже опытные водители. О них в беседе с агентством "Прайм" рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

По его словам, самой распространённой ошибкой является несоответствие содержимого автомобильной аптечки приказу Минздрава. Если что-то отсутствует, просрочено или повреждено, то водителю грозит штраф размером 500 рублей.

На втором месте по популярности стоит штраф за отсутствие на водителе специального светоотражающего жилета при выходе на проезжую часть в тёмное время суток или в условиях ограниченной видимости. В таком случае его оштрафуют на 800–1000 рублей.

Также аналитик рассказал, что нельзя перевозить животных на коленях и допускать их перемещение по салону, иначе автомобилисту будет грозить штраф 500 рублей. Аналогичная санкция последует, если превысить уровень допустимого шума в 96 дБА, слушая громкую музыку или используя транспортное средство со снятым глушителем. Кроме того, наказание можно получить и за поведение пассажиров.

"Например, летом многие любят высунуть руку или ногу из окна машины. Это может спровоцировать аварию, поэтому штраф за пассажира в этом случае платит водитель — 1000 рублей за взрослого и 3000 рублей за несовершеннолетнего", — пояснил адвокат.