Московским водителям рассказали о новом штрафе

"Ездить на пассажирском сиденье не пристёгнутым ремнём безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры", — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сегодня в столице около 500 камер с искусственным интеллектом (ИИ) могут выявлять на дороге непристёгнутых водителей. Теперь же заработали ещё 206 камер с ИИ, которые будут фиксировать ещё и непристёгнутых пассажиров. Штраф за такое нарушение в размере 1000 рублей будет приходить владельцу авто.