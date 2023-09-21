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21 сентября, 12:24

Московским водителям рассказали о новом штрафе

Дептранс: В Москве дорожные камеры начали выявлять непристёгнутых пассажиров

Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристёгнутых пассажиров, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

"Ездить на пассажирском сиденье не пристёгнутым ремнём безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры", — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сегодня в столице около 500 камер с искусственным интеллектом (ИИ) могут выявлять на дороге непристёгнутых водителей. Теперь же заработали ещё 206 камер с ИИ, которые будут фиксировать ещё и непристёгнутых пассажиров. Штраф за такое нарушение в размере 1000 рублей будет приходить владельцу авто.

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Ранее автоэксперт Максим Загорский рассказал, что лучшим периодом для покупки новой машины считается конец года, особенно декабрь. Дело в том, что дилеры готовы зимой предложить значительные скидки.

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Freepik / rawpixel.com

Наталья Исакова
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