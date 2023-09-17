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17 сентября, 00:55

Водителям рассказали, чем грозит заправка авто некачественным бензином

Эксперт Зиманов: Некачественное топливо может стать причиной поломки двигателя

Несоответствие заявленному октановому числу и наличие в топливе примесей могут стать причиной поломки двигателя. Об этом предупредил в беседе с радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов.

Собеседник издания заявил, что если заправляться бензином с пониженным октановым числом, то в цилиндрах, расположенных внутри двигателя, будут происходить мини-взрывы. В случае если залить АИ-100 в силовую установку, предназначенную для АИ-92, то будут наблюдаться тепловые нагрузки, которые, как и микровзрывы, могут привести к поломке деталей.

Помимо этого, специалист рассказал, что появление в бензине примесей в виде смол может привести к залипанию колец циклопоршневой группы. Автоэксперт объяснил, что посторонние примеси могут появиться в топливе из-за плохо промытых ёмкостей для его хранения.

"Также примеси могут повлиять на скорость сгорания топлива, и горение будет продолжаться в выхлопной трубе, приводя к выходу из строя и её, и системы нейтрализации — достаточно дорогостоящей. А если в бензине есть механические примеси, то возможен износ цилиндропоршневой группы", — заключил Лев Зиманов.

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Обложка ©

Pixabay

Андрей Соловьёв
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