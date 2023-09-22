Водителям назвали восемь способов, которые помогут сэкономить на расходе топлива и заправке авто

Есть несколько способов сэкономить на топливе и выгодно заправиться: аккуратное вождение, переход на метан, программы лояльности, оплата банковской картой с кешбэком, использование скидок, заправка на АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК), или на автоматических АЗС, а также приобретение электромобиля. Об этом рассказали эксперты в беседе с РИАМО.

Как рассказал тренер сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарёв, расход топлива зависит от интенсивности разгона и торможения. Так, водителям авто с АКПП во время движения накатом, не включая передачу, можно минимизировать "удар" по баку. Расход топлива получится сэкономить и при осуществлении торможения двигателем.

Вместе с тем эксперт центра "ИнфоТЭК", замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов посоветовал перевести авто на такой вид газомоторного топлива, как метан, стоимость которого выгодно отличается от цен на пропан-бутан. Экономия может достигать 50%. И хотя установка газобаллонного оборудования небесплатна, с помощью программ господдержки можно сделать эту услугу дешевле.

Фролов ещё посоветовал пользоваться программами лояльности заправок. Они позволяют накапливать баллы и обменивать их на масло. Сэкономить можно и с помощью банковских карт с кешбэком, добавила гендиректор программы лояльности "Сберспасибо" и подписки "Сберпрайм" Екатерина Звонова. Например, на счёт вернётся определённый процент денег или баллов, которыми получится воспользоваться в следующий раз. Кроме того, сервис "Яндекс.Заправки" позволяет при онлайн-оплате топлива получить скидки и бонусы для дальнейшего применения их на АЗС.

Сэкономить можно и при заправке на АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК), отметил Фролов. Цены там ниже, поскольку у них есть договорённости с государством о сдерживании розничной стоимости. Недорого заправляться и на автоматических АЗС — будках под навесом с самообслуживанием. Ещё один способ сэкономить сегодня на топливе — купить электромобиль. Его содержание обходится дешевле, чем эксплуатация машины с бензиновым двигателем, подчеркнули в компании "Автоспеццентр".