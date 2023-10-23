В России автомобилистам разрешили устанавливать нестандартные номера

В России автомобилистам позволили устанавливать спереди машины нестандартные номера, так называемые квадратные. Изменения в ГОСТ внёс Росстандарт, а ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. До этого такие госрегзнаки можно было устанавливать только на задней части транспортного средства.

Как сообщает "Коммерсант", возможность ставить "квадратные" номера на бампере автомобиля появилась в поправке к ГОСТу "Знаки государственные регистрационные транспортных средств". Изменение вступило в силу 18 октября. При этом Росстандарт официально не выпускал сообщение или пресс-релиз на эту тему.

Издание уточняет, что в 2020 году "квадратные" автономера типа 1А разрешили устанавливать сзади на автомобилях, к которым не подходили стандартные прямоугольные номера. Но за установку спереди полагался штраф, и это вызывало недовольство водителей.

В сентябре 2023 года представители Российской автомобильной ассоциации (РАФ) обратились в Росстандарт с просьбой изменить правила и разрешить крепить номера типа 1А в передней части автомобиля. В ведомстве ответили, что приняли во внимание актуальность вопроса, и добавили, что не против внести изменения в правила.