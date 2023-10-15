Россиянам рассказали, как не остаться в дураках при выборе зимней резины

При выборе зимней резины автовладельцам следует не только обращать внимание на рисунок протектора, но и учитывать условия эксплуатации машины. Лишь при выполнении этих условий можно подобрать шины, которые обеспечат наилучшее сцепление с дорогой, рассказал глава департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов.

Автоэксперт напомнил, что покрышки принято делить на шипованные, "скандинавские" и "европейские". Первые отличаются наличием металлических зацепов, которые вгрызаются в лёд и не дают автомобилю скользить. Платить за устойчивость придётся высокой шумностью и быстрым износом.

Секретом второго типа резины является мягкость. Такие шины предназначены для суровых зим и легко преодолевают снег и лёд, но при выезде на асфальт управляемость ТС ухудшается. Наконец, "европейские" покрышки нужны для тёплых зим без осадков. Рекомендации по выбору всех видов зимних шин похожи, подчеркнул Константинов.

"Важно выбрать шины с хорошим сцеплением. Для этого нужно обратить внимание на протектор и дорожный рисунок. Так, шины с глубоким и агрессивным протектором смогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной и ледяной поверхности", — рассказал эксперт агентству "Прайм", призвав смотреть в сторону именитых производителей.