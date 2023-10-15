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15 октября, 00:53

Россиянам рассказали, как не остаться в дураках при выборе зимней резины

Эксперт Константинов посоветовал выбирать зимнюю резину для авто по протектору

При выборе зимней резины автовладельцам следует не только обращать внимание на рисунок протектора, но и учитывать условия эксплуатации машины. Лишь при выполнении этих условий можно подобрать шины, которые обеспечат наилучшее сцепление с дорогой, рассказал глава департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов.

Автоэксперт напомнил, что покрышки принято делить на шипованные, "скандинавские" и "европейские". Первые отличаются наличием металлических зацепов, которые вгрызаются в лёд и не дают автомобилю скользить. Платить за устойчивость придётся высокой шумностью и быстрым износом.

Секретом второго типа резины является мягкость. Такие шины предназначены для суровых зим и легко преодолевают снег и лёд, но при выезде на асфальт управляемость ТС ухудшается. Наконец, "европейские" покрышки нужны для тёплых зим без осадков. Рекомендации по выбору всех видов зимних шин похожи, подчеркнул Константинов.

"Важно выбрать шины с хорошим сцеплением. Для этого нужно обратить внимание на протектор и дорожный рисунок. Так, шины с глубоким и агрессивным протектором смогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной и ледяной поверхности", — рассказал эксперт агентству "Прайм", призвав смотреть в сторону именитых производителей.

Для россиян после ухода производителя шин Nokian появилась приятная новость

Для россиян после ухода производителя шин Nokian появилась приятная новость

Ранее Лайф сообщал, что стоимость зимней резины иностранного производства в России увеличилась в полтора-два раза. Это связано не только со скачком доллара и параллельным импортом, но и с удорожанием сырья.

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Freepik / standret

Илья Пушкарев
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