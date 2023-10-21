Эксперт Канаев: Переход чиновников на российские авто поможет поддержать автопром
Переход госслужащих на автомобили российского производства даст толчок развитию отечественного автопрома. Таким мнением поделился автоэксперт Сергей Канаев, комментируя новость о том, что самым бюджетным автомобилем для чиновников стала Lada Granta. При этом специалист убеждён, что далеко не все госслужащие захотят пересаживаться в предложенные Минпромторгом машины, так как привыкли ездить на премиальных иномарках.
"С точки зрения сегодняшнего времени и военно-политической обстановки, наверное, это абсолютно разумно. Особенно с точки зрения ожиданий масс. Что касается перспектив данного предложения, я думаю, что если 50% чиновников пересядут, то это хорошо", — приводит RT слова Канаева.
Как считает эксперт, самым перспективным из предложенного Минпромторгом ряда автомобилей является "Москвич". Загрузка одноимённого завода при госзаказе будет колоссальной по сравнению с нынешними показателями. Главное, чтобы "Москвич" локализовал и наладил собственное производство, а не китайскую сборку, резюмировал Канаев.
Напомним, 3 августа президент РФ Владимир Путин отметил, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. А в начале сентября глава государства дал официальное поручение о приоритетном использовании российских машин. Минпромторг обещал беспрекословно исполнить поручение Путина.
ТАСС / Егор Алеев