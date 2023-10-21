Эксперт Канаев: Переход чиновников на российские авто поможет поддержать автопром

Переход госслужащих на автомобили российского производства даст толчок развитию отечественного автопрома. Таким мнением поделился автоэксперт Сергей Канаев, комментируя новость о том, что самым бюджетным автомобилем для чиновников стала Lada Granta. При этом специалист убеждён, что далеко не все госслужащие захотят пересаживаться в предложенные Минпромторгом машины, так как привыкли ездить на премиальных иномарках.

"С точки зрения сегодняшнего времени и военно-политической обстановки, наверное, это абсолютно разумно. Особенно с точки зрения ожиданий масс. Что касается перспектив данного предложения, я думаю, что если 50% чиновников пересядут, то это хорошо", — приводит RT слова Канаева.