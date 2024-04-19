Врач назвал болезнь, после которой могут запретить садиться за руль
Кардиолог Степаненко: После инфаркта управление авто нужно согласовать с врачом
Перенесённый инфаркт миокарда может повлечь за собой противопоказания к вождению автомобиля. Об этом "Газете.ru" рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.
В действующем законодательстве нет безусловного запрета на управление автомобилем после инфаркта, однако важно проконсультироваться у кардиолога или терапевта на предмет индивидуальных противопоказаний. Только после одобрения профессионала можно возвращаться за руль, подчеркнул специалист, при этом пациенту обычно требуется время на восстановление, которое может занять несколько недель.
"Водителям важно понимать, что возможность управления транспортным средством зависит от многих факторов, которые включают распространённость некроза сердечной мышцы, течение процесса восстановления и наличие осложнений", — резюмировал кардиолог.
Ранее профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения объяснил Life.ru, что инфаркт можно спутать с изжогой и потерять драгоценное время для спасения. Для дифференциальной диагностики необходимо срочное проведение ЭКГ.