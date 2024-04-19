Врач назвал болезнь, после которой могут запретить садиться за руль

Перенесённый инфаркт миокарда может повлечь за собой противопоказания к вождению автомобиля. Об этом "Газете.ru" рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

В действующем законодательстве нет безусловного запрета на управление автомобилем после инфаркта, однако важно проконсультироваться у кардиолога или терапевта на предмет индивидуальных противопоказаний. Только после одобрения профессионала можно возвращаться за руль, подчеркнул специалист, при этом пациенту обычно требуется время на восстановление, которое может занять несколько недель.