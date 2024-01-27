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27 января, 00:33

Возникает внезапно: Терапевт объяснил, как не проморгать инфаркт миокарда

Терапевт Авербах: Инфаркт характеризуется внезапной болью в области сердца

Инфаркт миокарда может плохо закончиться для человека, поэтому необходимо быть знакомым с признаками этого недуга, предупредил РИА "ФедералПресс" врач-терапевт Лев Авербах.

"Когда у вас будет инфаркт, вы точно это почувствуете. Это непростая боль, внезапно возникшая, она никогда не бывает постоянной, сразу сказывается на состоянии. Люди сразу это понимают, и это видно со стороны", — пояснил Авербах.

Он сообщил, что острый коронарный синдром является собирательным образом инфаркта, так как имеет множество симптомов и состояний. Случаются, например, лёгкие инфаркты. Их люди переносят на ногах и порой даже не догадываются, что испытали приступы. Чтобы не пропустить подобное, нужно проходить профилактическую диспансеризацию. Либо в частной клинике снять кардиограмму с нагрузкой.

Кроме того, не будет лишним измерить давление, проверить сердечную деятельность и узнать, есть ли аритмия, диабет или гипертонические болезни. И если выявлены проблемы, нужно менять образ жизни и пищевые привычки, а также начинать приём препаратов.

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Ранее Лайф писал, что храп во сне может говорить о риске возникновения инфаркта и инсульта. Всё дело в том, что в таком состоянии к мозгу не поступает кислород, в результате чего этот орган серьёзно страдает.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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