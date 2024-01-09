Врач назвала пищевую привычку, вызывающую инсульт, рак, язву и инфаркт

Привычка досаливать может привести к возникновению язвы желудка, онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также инфаркту и инсульту. Об этом рассказала эндокринолог Наталья Новикова.

"Пищевая соль — основной источник натрия, избыток её употребления приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития инфаркта и инсульта, не говоря уже о банальных отёках, потому что происходит задержка жидкости в организме", — отметила она в беседе с NEWS.ru.

Эксперт добавила, что 80% ежедневно потребляемой соли содержится в хлебе, печенье, выпечке, колбасах, сырах, чипсах и консервах, то есть эта соль является "скрытой". При этом суточная норма для взрослого — около одной чайной ложки соли. По мнению врача, приправы лучше заменить петрушкой, укропом, сельдереем, куркумой. Тогда вероятность пересолить будет меньше, и пища будет полезнее, пояснила Новикова.