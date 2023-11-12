Назван простой способ понизить давление за неделю

Если уменьшить количество соли в рационе на одну чайную ложку в день, то кровяное давление нормализуется в течение недели, как при приёме медикаментов. К такому выводу пришли исследователи из медицинского центра Университета Вандербильта (США), представив результаты эксперимента на конференции Американской кардиологической ассоциации (AHA).

Учёные выбрали сто добровольцев, которые жаловались на высокое давление, и разделили их на две группы. Первая получала питание с небольшим содержанием соли, не более 1,3 грамма в день, а вторая потребляла пересоленную пищу. Участники эксперимента с диетическим питанием за неделю смогли выровнять кровяное давление, понизив его в среднем на 7 мм рт. ст.

Специалисты предупредили, что именно избыток соли влияет на артериальное давление в сторону увеличения, возникают риски сердечных болезней, инфаркта и инсульта. Соль, как пояснили учёные, способствует удерживанию воды в организме. Если этот процесс исключить, то снизится давление на стенки сосудов, что и приведёт к улучшению показателей здоровья.